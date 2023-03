Giornata Mondiale della Poesia, 5 eventi per celebrarla

Dallo spazio Alda Merini che a Milano omaggia la poetessa nata il 21 marzo alla maratona di poesie a Torino. L'Unesco: "Poesie come catalizzatore per il dialogo e la pace"

E' dedicata al centenario della nascita del poeta macedone Aco Sopov l'edizione 2023 della Giornata mondiale della poesia che l'Unesco celebra il 21 marzo. Istituita a Parigi nel 1999, con la Giornata Mondiale della Poesia l'Unesco vuole sostenere la diversità linguistica attraverso l'espressione poetica e aumentare le possibilità di ascolto delle lingue in via di estinzione. La Giornata Mondiale è anche un'opportunità per onorare i poeti, far rivivere la tradizione orale dei recital di poesia, promuovere la lettura, la scrittura e l'insegnamento della poesia. "Praticata nel corso della storia, in tutte le culture e in tutti i continenti - sostiene l'Unesco - la poesia parla alla nostra comune umanità e ai valori condivisi, trasformando la più semplice delle poesie in un potente catalizzatore per il dialogo e la pace". Da Nord a Sud, cinque eventi per celebrare questa giornata.



Milano celebra Alda Merini "Sono nata il ventuno a primavera/ma non sapevo che nascere folle/aprire le zolle/potesse scatenar tempesta", scriveva in "Vuoto d'amore" Alda Merini, una delle più grandi poetesse italiane nata il 21 marzo, primo giorno di primavera. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia la sua Milano la celebra con alcuni eventi. La compagnia teatrale del CETEC, che dirige artisticamente lo Spazio Alda Merini a Milano, offre un programma intenso di azioni artistiche e poetiche, narrazioni e spettacoli teatrali, presso il Ponte Alda Merini sulla Ripa di Porta Ticinese e lo Spazio Alda Merini., la Casa Museo in via Magolfa 30 a Milano.

A Milano anche la rassegna di Bookcity Come da tradizione, anche quest’anno BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, partecipa alla Giornata Mondiale della Poesia: i due incontri, a cura del gruppo Poetry and the City, si terranno nel week end domenica 19 marzo e saranno dedicati a due poetesse dalle vite complesse e tormentate Sylvia Plath e Mariella Mehr. La giornata, dal nome "Trauma Poetry" avrà inizio alle 12 in Triennale Milano, dove la giornalista e scrittrice Cristina Battocletti introdurrà l’incontro dedicato alla poetessa americana Sylvia Plath (1932-1963), suicida a 30 anni. Alle 16 la giornata proseguirà alla BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, dove la giornalista e scrittrice Giuseppina Manin introdurrà l’incontro dedicato alla poetessa svizzera di etnia jenisch Mariella Mehr scomparsa nel 2022.

Torino, maratona di poesia e sui social con Hypercritic Hypercritic, la piattaforma che racconta il mondo intrecciando le arti in uno spazio digitale condiviso, in partnership con laFeltrinelli, Scuola Holden, Gallerie d'Italia - Torino, museo di Intesa Sanpaolo, e Fondazione per l'architettura- Torino, Centro nazionale di studi Leopardiani, Gruppo torinese trasporti e Associazione torinese tram storici celebra la Giornata mondiale della Poesia con la terza edizione dell'Hypercritic Poethon, la maratona di letture lunga una settimana, quest'anno dedicata a una delle fonti d'ispirazione più amata, i luoghi. Dopo il successo delle prime due edizioni della maratona poetica, dal 21 marzo, Giornata mondiale della Poesia, al 27 marzo, Giornata mondiale del Teatro, personalità si alterneranno nella lettura di poesie "in cui vorrebbero vivere", in diverse lingue, e di poetesse e poeti provenienti da tutto il mondo e di ogni epoca. I video delle letture saranno pubblicati sui canali Instagram, Twitter, Facebook e YouTube di Hypercritic.

A Roma la lettura di Abel Ferrara al Museo Nazionale Martedì 21 marzo il Museo Nazionale Romano ospita la lettura dell’attore e regista Abel Ferrara delle poesie di Gabriele Tinti ispirate all’Apollo e al Dioniso del Tevere conservati nella sede di Palazzo Massimo La lettura è stata pensata come un omaggio ai “nati sotto Saturno” (Rudolf Wittkower), agli artisti e ai poeti, a quelle creature malinconiche capaci di forgiare simulacri. Abel Ferrara sarà chiamato a leggere i versi di Tinti di fronte alle sculture “Apollo” e “Dioniso del Tevere”.

Napoli, tra realismo e avanguardia In occasione della Giornata Mondiale della Poesia le Gallerie di Napoli promuovono un itinerario tematico che ripercorre attraverso le opere di Vincenzo Gemito e le poesie di Raffaele Viviani gli anni turbolenti che seguirono la Prima guerra mondiale, un malessere impresso nell’opera di questi due artisti.