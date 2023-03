Libri, "Come un mattino texano" di Michele Neri in uscita il 4 aprile

Dal 4 aprile arriva in libreria per Polidoro Editore, nella collana Interzona diretta da Orazio Labbate, "Come un mattino texano" di Michele Neri, giornalista culturale classe 1959. Un romanzo in cui l’autore si sofferma su un istante che nessuno ha ancora vissuto: l’incontro tra umano e ultraumano, l’esatto momento in cui si sceglie di superare la soglia che separa mortalità e immortalitàper raggiungere una metafisica-software. Il protagonista del romanzo è Traven, un uomo cupo e senza apparenti coordinate famigliari, che si trova in quell'istante-soglia: restare corpo e quindi mortale, custode di ricordi e di passato, oppure protendersi verso l’immortalità e diventare una coscienza priva di corpo ma eterna, libera e desiderosa di infinito?