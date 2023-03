Torna Playboy, la storica rivista in versione digitale

È pronta a sbarcare sul digitale dove arriverà ufficialmente entro la fine dell'anno. L’annuncio dell'iconica rivista fondata da Hugh Hefner è accompagnato dallo slogan: “A new platform for real connection”

L’ultimo numero cartaceo risale al 2020, quando a causa di problemi finanziari l’ iconica rivista fondata da Hugh Hefner andò in soffitta. Ora Playboy si appresta a sbarcare sul digitale dove arriverà ufficialmente entro la fine dell'anno. L’annuncio è accompagnato dallo slogan: “A new platform for real connection” e dalla presentazione della prima copertina digitale che ritrae la modella Amanda Cerny, fotografata da Charlotte Rutherford, con indosso il classico costume da coniglietta seduta su un razzo proiettato verso il futuro.

La piattaforma

approfondimento

Brad Pitt svela la scena di sesso che più ha amato interpretare

Obiettivo del nuovo Playboy sarà sfidare OnlyFans attraverso una piattaforma sulla quale gli utenti potranno ora interagire con i "creator" che pubblicheranno contenuti non censurati sulle loro pagine e daranno agli abbonati un accesso esclusivo alle loro vite, oltre a posare per le copertine digitali della rivista. Un abbonamento Premium è poi disponibile per consentire di interagire direttamente con loro. A differenziare Playboy da OnlyFans e siti simili è il lavoro di controllo che dovrà fare il team editoriale della rivista. Non ci sarà spazio al porno né a contenuti sessualmente espliciti, mentre sarà accettata la nudità.