Bambini in viaggio, 5 città da vedere in Polonia, tra gnomi e castelli

Siete alla ricerca di una meta insolita per i prossimi ponti primaverili? Vi proponiamo la Polonia, un paese ricchissimo di storia e meraviglie culturali e naturali perfetto per tutta la famiglia. Scoperitelo con noi

Terra di leggende, di misteri, di storia, di cultura e di innovazione. Oggi andiamo in Polonia, a scoprire un paese che ospita Varsavia, la città che è stata definita la Miglior destinazione europea 2023 nell’ European Best Destination 2023. Conoscere in questo viaggio sia la capitale polacca, ma anche altre 4 città sorprendenti. Faremo questo viaggio con Barbara Minczewa, direttore Ente Nazionale Polacco per il Turismo. Cracovia Iniziamo il nostro viaggio da Cracovia una meta ancora poco frequentata dalle famiglie. Il soprannome: de “la Firenze polacca” è dovuto alla storia che trasuda da ogni muro e da ogni palazzo. E’ una città che si presta perfettamente a essere visitata con bambini al seguito. Leggende, storie, divertimento, giochi... Cracovia è una città che ha molto da offrire a tutti i tipi di turisti, anche ai più piccoli. Dai musei storici con un'atmosfera diversa ai parchi acquatici e ai castelli medievali, e molto altro ancora. Nelle gallerie e nei passaggi delle Miniere di Sale di Wieliczka, i bambini si sentiranno come esploratori alla ricerca di un tesoro. Oltre al loro valore storico (il sale è stato estratto da queste miniere fin dal XIII secolo), ci sono molte sculture, monumenti e leggende che appariranno durante la visita. Per raggiungere la Grotta del Drago, dovrete prima visitare le altre stanze del Castello di Wawel, che custodiscono anch'esse segreti e storie di cavalieri. L'edificio risale al XIV secolo e, prima che la capitale della Polonia fosse trasferita a Varsavia, ospitava i re del Paese. Non potete perdervi la visita al Museo sotterraneo, dove si possono imparare in modo interattivo e divertente cosa fosse il Medioevo a Cracovia. Questo museo è tutt’altro che noioso. Ha mappe, ricostruzioni, luci, suoni che contribuiscono a creare un'atmosfera educativa e divertente mentre si scoprono i reperti archeologici recuperati dall'antica città, come i corredi funerari o i resti della pavimentazione. Inoltre, di solito ci sono mostre temporanee che raccontano altri eventi storici.

Varsavia Centro storico raccolto, bellissimi parchi giochi in tutti i quartieri, parchi verdi dove rilassarsi ed ottimo cibo. Varsavia è inoltre una una capitale ancora molto economica, motivo in più per andarci con i bambini. Per loro, gustarsi un wafel ben farcito sarà gioia. Completamente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale, oggi Varsavia sta vivendo un grande sviluppo non solo socio-culturale ma anche economico. Nella Old City, la parte storica della città, potrete assaporare l'atmosfera suggestiva che questa città regala. Grandi Palazzi ricostruiti con l'architettura storica, piccoli vicoli, e tanti negozi d'artigianato. I palazzi Lazienski Krolewskie Park e Wilanow Park, due costruzioni diverse ma che hanno in comune il fatto di conservare monumenti storici interessanti. I giardini sono bellissimi e valgono veramente la pena essere visitati. Pkin, il Palazzo della Cultura e della Scienza, simbolo del socialismo moderno ve lo ricordiamo in quanto possiede la Torre con orologio (su tutte e 4 le facce) più alta al mondo. Il CNK, Copernicus Science Center, museo della scienza e della tecnologia di Varsavia. I vostri bambini potranno fare esperimenti esilaranti dal vivo, scoprendo i segreti piu' nascosti della natura. Il Multimedia Fountain Park, parco con grande fontana centrale, dove nelle giornate piu' calde molti turisti trovano ristoro, ma anche il grande giardino dove lasciare i vostri pargoli liberi di giocare.

Breslavia E’ impossibile annoiarsi a Breslavia, qui ci sono infatti tanti posti divertenti dedicati ai bambini. E poi è una città affollata di gnomi. Una semplice passeggiata in centro può essere fonte di divertimento per i più piccini, trasformandosi in una sorta di caccia alla ricerca dei simpaticissimi gnomi che popolano la città. Da non perdere Zoo, con il suo fantastico Afrykarium e i tanti animali che ospita, potrebbe essere una vera sorpresa. Anche la cultura a Breslavia sembra essere destinata alla fruizione dei bambini. Basti pensare al dipinto Panorama Raclawicka. Si tratta di un’opera destinata agli amanti dell’arte e della storia, ma di certo piacerà anche ai bambini visto che è una sorta di versione antica del moderno 3D. ll museo Hydropolis è un centro modernissimo interamente dedicato all’acqua. si trova in un antico serbatoio sotterraneo di acqua potabile risalente al XIX sec. La struttura è stata ovviamente sistemata e i locali organizzati in modo da ospitare una mostra permanente. La mostra che ospita è divisa in 8 zone tematiche, ognuna delle quali illustra l’acqua secondo un diverso punto di vista. Essa si pone come obiettivo quello di far capire al visitatore quanto l’acqua sia importante per l’uomo e il pianeta terra. https://www.breslaviamo.it/bambini/

Poznan Poznan è la città più importante del paese dal punto di vista storico. Qui il centro storico si riconosce per le casette colorate tutte in fila. Come le casette di mattoncini che costruiscono i bambini nella loro cameretta. Da non perdere l’Isola della cattedrale, Ostrów Tumski: è uno dei luoghi più affascinanti della città. La Cattedrale, la piccola chiesa di Santa Maria, i sanpietrini che corrono al posto dei vecchi bastioni e le antiche case dei canonici la rendono un luogo magico. Questa città viene definita “delle due capre”. La storia narra che, tempo addietro, Poznan sia stata devastata da un grande incendio. Le autorità decisero allora di realizzare un orologio e di posizionarlo sulla torre del Municipio, proprio al centro della Piazza Mercato. Per l’inaugurazione vennero invitate tantissime persone e, tra le voci del menù, il cuoco decise di includervi anche il piatto forte del ‘cervo’. Essendoci poco tempo a disposizione, la cottura venne affidata a Pietrek, il giovane aiuto cuoco che, attratto più dall’orologio che dai fornelli, non badò tanto al cervo… che si bruciò. Pietrek, rubò da un prato vicino, due capretti per cucinarli al posto del cervo. I capretti però, molto vigorosi, riuscirono a scappare e, fuggendo da un lato e dall’altro, si ritrovarono ben presto in cima alla torre dell’orologio dove iniziarono a scornarsi. La storia dei due capretti di Poznan si ritrova in alcune delle principali attrazioni della città e, in particolare, in un evento che si ripete ogni giorno, alle 12, sull’orologio del Municipio.

Danzica L’ultima città del nostro viaggio è Danzica. Si tratta di una piccola cittadina che si trova a pochi chilometri dal Mar Baltico. E’ una città molto elegante con un piccolo centro storico, bellissimi edifici completamente ristrutturati e colorati, ed è famosa per la lavorazione dell’ambra. Danzica vanta uno dei porti marittimi più importanti al mondo, con il Baltico alle spalle e la laguna davanti, proprio sulla confluenza del Motlawa con la Vistola. L’incontro di questi due fiumi ha generato un groviglio di canali e di isole molto affascinante. Imperdibile la sala interattiva del Museo Marittimo e la grande ruota panoramica da cui si ammira tutta la città. Il Castello di Malbork si trova a circa 60 km da Danzica. È il castello in mattoni più grande del mondo ed è Patrimonio dell’UNESCO. Una meta che porterete nel cuore sono le dune del Parco Nazionale di Słowiński. Si trovano a poche ore di macchina da Danzica, circa due ore e mezzo, nella vicina cittadina di Leba sul Mar Baltico. Il parco è tra le riserve della biosfera dell’Unesco.