Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 febbraio

Giove vi infonde entusiasmo, energia e dinamismo se nati nella seconda decade. Ascoltate la voce del vostro cuore se nati ad aprile, perché Mercurio vi sostiene. Gestite con brillantezza una questione patrimoniale.

Forma psicofisica di buon livello oggi grazie a Venere e Marte se nati dal 24 al 20 aprile. Giove e Marte vi sostengono molto fortemente in amore, mentre a livello monetario sapete bene come far fruttare i vostri soldi.

Nettuno è un po’ nemico oggi per i nati dal 13 al 18 giugno, fate attenzione a non sforzarvi troppo soprattutto nell’attività fisica. Bollenti spiriti oggi per i nati nella seconda decade per via di Mercurio. Venere e Giove vi rendono predisposti ai sacrifici lavorativi oggi.

Venere e Giove sono un po’ negativi ma niente di grave. Luna e Venere cercheranno di lavorare sulla maggiore comunicazione in amore, mentre i nati dal 12 al 15 luglio avranno Nettuno e Sole che faciliteranno le attività lavorative odierne.

Venere è molto felice per voi così come Luna in ambito familiare. Sempre Luna vi fornisce un grande dinamismo con la vostra dolce metà se nati dal 23 al 26 luglio. Ancora Luna vi favorisce a lavoro se nati dal 4 al 9 agosto.

Transiti abbastanza discreti oggi. Plutone favorisce i nati dal 17 al 23 settembre in amore, mentre a lavoro Sole sarà un po’ dissonante per chi è nato dal 9 all’11 settembre.

Aria di scambi sentiti tra i componenti della famiglia ma anche di tanto amore. Infatti avrete uno slancio passionale nel rapporto di coppia, specie se consolidato da tempo. I nati dal 30 settembre al 9 ottobre creeranno un clima affabile a lavoro.

Urano vi darà qualche stop se nati nella seconda decade. Non vi inalberate troppo se c’è un po’ di distacco con la vostra dolce metà, cose che capitano. I nati dal 17 al 21 novembre avranno un Plutone molto fresco a lavoro.

Venere e Giove vi promettono facilitazioni in ogni campo oggi. Siete galvanizzati dalla fase di calore che state vivendo a livello emotivo, mentre i lavoratori nati dal 14 al 19 dicembre avranno Nettuno a vegliare su di loro.

Sole, Nettuno in particolare vi rendono allettanti oggi. Molti sono i pianeti bendisposti anche in amore, mentre a lavoro è Saturno a farla da padrone se nati dal 16 al 20 gennaio.

Urano è un po’ contrastante oggi ma niente di grave. Qualche piccolo problema in amore potrebbe essere legato alla possessività, mentre i single riceveranno grandi dosi di fascino come regalo di Venere, se nati a febbraio. I nati invece dal 23 al 29 gennaio saranno alleggeriti a lavoro.

Siete sensibili e percettivi oggi, nonostante il contrasto di Luna. Sole e Nettuno vi regalano una perfetta sintonia con il vostro partner se nati dal 14 al 16 marzo. Oggi cercate di usare bene i vostri risparmi.