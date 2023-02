Oroscopo del 10 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 febbraio.

Ottima forma psicofisica oggi con Marte favorevole per i nati dal 30 marzo al 9 aprile. Vi attende una serata serena con la vostra dolce metà grazie a Marte, Urano, Giove, Saturno e Sole. Se nati nella terza decade vivrete una fase molto attiva di shopping.

Mercurio, Venere, Marte e Plutone vi guardano sorridenti se nati nella seconda decade. Se siete invece nati nella terza decade Sole sarà un po’ negativo nella fase amorosa. Fate attenzione anche a Saturno perché potrebbe farvi spendere esageratamente se nati in seconda o terza decade.

Sole vi dona verve e leggerezza di tocco oggi. Marte e Venere non vi fanno tirare indietro rispetto alla possibilità di innamorarvi. Occhio al portafoglio perché siete portati a spendere molto oggi.

Saturno vi sostiene in maniera ricettiva oggi migliorando l’umore. State pensando di organizzare un viaggio con la vostra metà verso una destinazione lontana. Nettuno vi consiglia di spendere il meno possibile se nati dal 14 al 18 luglio.

Ottimi i rapporti con gli amici oggi e bene anche l’amalgama con la vostra dolce metà grazie a Sole. Saturno e Urano vi invitano a essere cauti nelle spese se nati dal 31 luglio al 9 agosto.

Orizzonte sereno grazie a Mercurio, Urano e Plutone, nonostante la contrarietà di Venere e Nettuno. Un nuovo amore vi costringe a fare una scelta che non voleva affrontare. Cercate di essere prudenti nelle spese.

Sole vi è molto amico donandovi slancio e vitalità. Marte e Saturno pure vi sostengono, mentre invece Giove, Mercurio e Plutone sono negativi per i nati di prima e terza decade. Marte vi stimola a donare sincerità ai vostri affetti se nati nella seconda decade. Acquistate cose belle oggi, senza badare a spese.

Saturno oggi vi può un po’ condizionare. Plutone invece è molto positivo in amore se nati dal 16 al 19 novembre. Venere e Nettuno vi consegnano un po’ di fortuna nello shopping per cercare il giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

Saturno è molto attento alla vostra vita emotiva, specie nel rapporto con fratelli o sorelle. Giove vi renderà giocosi, complici e dinamici in amore, così come Plutone e Mercurio. Se nati nella terza decade riuscirete a fare spese a costi soddisfacenti.

Moti planetari molto generosi oggi per voi, specie in amore con una nuova fiamma che suscita in voi romanticismo. Volete spendere tanto oggi se siete nati nella terza decade.

Sole e Marte ma anche Giove sono tutti alleati. Vi godete una giornata all’insegna del relax con la persona amata, mentre Giove e Marte vi danno la gioia di spendere a manica larga, nonostante i freni di Urano.

Nettuno vi fa sensibili ma anche un po’ caotici e confusi. Una persona conosciuta di recente vi apre il cuore, come testimonia Luna, se nati nella terza decade. Siete portati molto allo shopping e Plutone oggi confermerà questa tendenza per i nati nella terza decade.