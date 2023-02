Bambini in viaggio, carnevale al mare e in montagna

Carnevale al mare o in montagna? Per una breve vacanza con i vostri bambini in occasione del carnevale, vi proponiamo due mete: una la mare e l'altra in montagna. Nizza e il trentino. In entrambe troverete splendide feste di carnevale per divertire grandi e piccini.

Nizza è poi ricchissima di musei, la maggior parte con attività dedicate ai bambini. Il Museo Terra Amata sorge proprio dove 400.000 anni fa si erano insediati i primi abitanti di Nizza. Siamo nella preistoria e risale a quei tempi la scoperta del fuoco e la zona era popolata anche da elefanti e rinoceronti. Il museo offre un interessante spaccato della vita degli uomini di quel tempo, dei loro usi, delle loro abitazioni, di come cacciavano, di come si difendevano dagli animali. Molto bello anche il Museo Nazionale Marc Chagall gioia per i grandi ma divertente anche per i più piccoli.

Nizza poi è sempre bella da visitare, anche grazie al suo famoso microclima. La città offre tanto alle famiglie, l’offerta alberghiera è ampia e variegata. Un weekend lungo è l’ideale in questa città. Se si vuol fare una passeggiata a piedi, si può visitare piazza Masséna. La piazza costruita nel 1840 resta il gioiello di Nizza. Non si può perdere la Promenade des Anglais , la celebre passeggiata marittima che costeggia la Baia degli Angeli.

Il Carnevale di Nizza , il primo Carnevale a carattere internazionale di Francia, è l’evento invernale più importante della Costa Azzurra . Due settimane di festeggiamenti animano la città di Nizza. In questo evento imperdibile sono in programma “Parate carnevalesche” giorno e notte ed eleganti “Battaglie dei Fiori”. Tanti carri addobbati e animati in linea con il tema della stagione sfilano al ritmo di compagnie di street art e gruppi musicali di varia provenienza (da tutto il mondo), il tutto in un’atmosfera colorata, festosa e familiare.

“Sulle cime più alte e solitarie io riesco a respirare più liberamente, mentre altri si sentirebbero perduti”. Con queste parole Elisabetta d'Austria, conosciuta e amata in tutto il mondo con il nome di “Sissi”, descrisse, a fine Ottocento, il suo profondo legame con le montagne, in particolare, tra le più amate, le Dolomiti di Brenta e Madonna di Campiglio dove l'Augusta Sovrana soggiornò la prima volta nel settembre 1889. La principessa di Wittelsbach trascorse una settimana alla scoperta dei meravigliosi paesaggi, delle fresche acque e dell’aria salubre ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Una montagna che rimase impressa nell’animo dell’“eroina del sogno”. Tanto che dopo poche stagioni, era il 1894, ci fu il grande ritorno.

Val di Fassa - Carnevale Landino

19 febbraio

Nella piazza di Campitello si svolge una delle feste più coinvolgenti della valle con moltissime maschere che indossano le "faceres" e si esibiscono in sketch spiritosi e scherzi che vedono protagonisti gli spettatori. Sono numerose le manifestazioni organizzate per Carnevale nelle diverse piazze dei paesi della valle, ma l’appuntamento più atteso è senza dubbio quello di Campitello. Come ogni anno, la domenica che precede Martedì Grasso, in Piaz de Ciampedel, sfilano moltissime maschere che indossano le tipiche "facères da bel e da burt" (maschere, "belle" o "brutte", finemente intagliate nel legno da artisti locali) e si esibiscono in sketch spiritosi e scherzi, coinvolgendo gli spettatori. Come da tradizione, la parata è aperta dal "Grop de la Mescrès de Cianacei e Gries" (Gruppo delle maschere di Canazei e Gries) che si esibirà con Lachè, Bufon e Marascons, le maschere "guida" uniche in tutto l’arco alpino, nei loro costumi riccamente decorati.

Ad allietare la festa, l'esibizione di una band di musica folk che farà venir voglia di ballare fino al tardo pomeriggio.

Il Carnevale ladino è ciò che era: un appuntamento sociale, un giuramento di rispetto e identità. Ci sono regole, personaggi e scene in versi, in piazza e nel cuore delle case. Soprattutto, c’è la garanzia del divertimento e della risata grazie ai personaggi che lo animano: come il "Bufon", il "Lachè" e i "Marascons". Colorati ed irriverenti, grazie alle loro particolari maschere intagliate nel legno sono i veri protagonisti del Carnevale Fassano.