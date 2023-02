Hogwarts Legacy, disponibile da oggi la versione deluxe del videogioco

È ufficialmente disponibile in tutto il mondo da oggi la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, il nuovo videogioco pubblicato da Warner Bros. Games ispirato all'universo di Harry Potter, la cui versione standard uscirà il prossimo 10 febbraio.

Il pacchetto Digital, comprendente 72 ore di accesso anticipato al gioco, è acquistabile al prezzo di 84,99 euro per Play Station 5 e Xbox Series X e di 64,99 euro per il pc. La Digital Edition, invece è disponibile da oggi per la PS5 allo stesso prezzo, mentre verrà rilasciata per la PS4 e l'Xbox X ad aprile a 79,99 euro.

Hogwarts Legacy invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts, che ha la rara abilità di attingere a un'antica, potente magia. Con l'aiuto della Guida pratica alla magia e l'istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Hogwarts Legacy racconta una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico.

Oltre alle lezioni e alle magie, i giocatori avranno accesso a un ampio set di potenziamenti, talenti e abilità che li aiuteranno nei loro progressi come maghi o streghe. Potranno cimentarsi in sfide in tutto il mondo per accumulare esperienza e migliorare le proprie abilità. Tra una lezione e l'altra, i giocatori potranno esplorare una versione completa del Castello di Hogwarts, dove, oltre a frequentare i corsi, potranno scoprire segrete, passaggi nascosti ed enigmi complessi. Svilupperanno le abilità del proprio personaggio imparando a padroneggiare potenti incantesimi e affinando le tecniche di combattimento per affrontare nemici letali.

L’open world del gioco è pensato per muoversi liberamente per il castello di Hogwarts e nell'area circostante, esplorando zone nuove o già note del mondo magico come Hogsmeade e la Foresta Proibita. È un concentrato di magia coinvolgente ad alto contenuto di azione: i giocatori potranno volare su una scopa, addomesticare e cavalcare bestie magiche e combattere contro nemici come troll, ragni e maghi oscuri. Lungo il cammino scopriranno un vasto mondo disseminato di pericolose minacce legate al passato ormai dimenticato del mondo magico e a un'inusuale abilità di cui solo loro sono in possesso. I giocatori, inoltre, si imbatteranno in missioni e situazioni che richiederanno scelte difficili per decidere con chi schierarsi.