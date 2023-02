Safer Internet Day 2023: arriva 4° libro del progetto #cuoriconnessi

L’iniziativa, realizzata da Unieuro, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha come obiettivo il contrasto al cyberbullismo, al body shaming, e a tutte le altre numerose forme di utilizzo distorto della rete. In La realtà delle parole, nuovo volume della collana #cuoriconnessi realizzato da Luca Pagliari, è presente una raccolta di storie incentrate sul rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete

Azioni prepotenti, violente e intimidatorie, insieme a comportamenti di esclusione sociale e altre forme di prevaricazione: sono queste alcune delle caratteristiche del fenomeno del cyberbullismo. Secondo i dati della Polizia Postale, nel 2022 i minori denunciati per cyberbullismo sono stati 129, in diminuzione rispetto ai 136 dei 12 mesi precedenti. E sebbene il totale dei casi trattati con vittime under18 sia diminuito, da 464 a 326, l’allerta rimane altissima. "Quello del bullismo e del cyberbullismo è un fenomeno acuto, nonostante si manifesti da anni, assistiamo a ripetute escalation che non devono essere sottovalutate”, ha detto recentemente Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. E al fine di diffondere la cultura del corretto uso della tecnologia, per informare e sensibilizzare i ragazzi sui temi del cyberbullismo, nel 2016 è nata l’iniziativa #cuoriconnessi, realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato.

Cos’è il progetto #cuoriconnessi

leggi anche

Cyberbullismo, Moige: lockdown ha aumentato del 10% i casi tra minori

Il progetto #cuoriconnessi condivide storie ed esperienze di vita online, puntando al dialogo con adolescenti, genitori e insegnanti. Le attività sono rivolte in particolare alle scuole medie e superiori, e si articolano in differenti forme: incontri sia fisici che online, un canale YouTube dedicato, il sito internet cuoriconnessi.it, una serie di docufilm che aprono importanti riflessioni sui pericoli e sulle opportunità offerte dall’universo online. E soprattutto il cuore del progetto sono i libri, scritti da Luca Pagliari: le prime tre pubblicazioni sono disponibili gratuitamente per il download in formato digitale sul sito cuoriconnessi.it e sui principali eBook store. E adesso, in vista del Safer Internet Day 2023, è in arrivo il quarto volume della collana: “La realtà delle parole”.

Il nuovo libro “La realtà delle parole”

Il nuovo volume della collana è una raccolta di storie incentrate sul rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete, pur differenti per dinamiche, culture e territori. “La realtà delle parole” arriva in occasione del Safer Internet Day 2023, il 7 febbraio 2023. Nel libro sono presenti i racconti di varie vicende di diversi giovani: l’autore Luca Pagliari ha incontrato i protagonisti di tre diverse storie. C’è il racconto di Matteo, affetto da gravi problemi uditivi, che nonostante mille pregiudizi ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. E poi la storia di Bibi, con problemi legati alla sua fisicità, la cui vera sofferenza però è causata da chi la umilia e la mortifica attraverso il web e non solo. E infine Marika, dotata di una straordinaria sensibilità, i cui problemi legati al linguaggio le sono costati anni di risatine alle spalle facendola sentire diversa. Il volume sarà distribuito gratuitamente e senza alcun obbligo di acquisto in tutti i punti vendita Unieuro, nei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di tutta Italia e in versione digitale sul sito cuoriconnessi.it e sui principali ebook stores.