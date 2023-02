Cosa fare con i bambini a febbraio, 5 eventi da Milano a Roma

Teatro, arte, lirica, carnevale... Eventi per tutti i gusti anche questa settimana, naturalmente dedicati ai più piccoli. Buon divertimento! ascolta articolo Condividi

La Bianca, la Blu e la Rossa 3-4 febbraio Teatro Parenti - Milano Gag divertenti, movimenti scenici e l’illusione del mimo creano sul palco una magia surreale, per raccontare come l’incontro con il diverso può aprirci a nuove scoperte, arricchirci e aiutarci a crescere. Una scatola magica, tre clownesse in un’unica attrice e una storia. La prima è la BIANCA, neutra, che si colora e si trasforma dando vita alla BLU e alla ROSSA. La BLU abita nella città di Blu e, come tutti gli abitanti, vive giornate sempre uguali, secondo regole precise, in silenzio. Una mattina arriva in città la ROSSA che, giocando e divertendosi, sconvolge totalmente l’ordine cittadino. Nessuno aveva mai visto quel colore e, soprattutto, nessuno dei blu aveva mai avuto il tempo di giocare o divertirsi. La presenza della ROSSA si rivelerà un tesoro per la BLU che scoprirà la forza della libera espressione, della creatività, della capacità di uscire dagli schemi e il coraggio di sperimentare e di aprirsi al diverso verso nuove possibilità.

"Sabor Brasil", Festa di Carnevale brasiliana 19 febbraio dalle ore 12:00 alle ore 23:00 Roma Il Carnevale brasiliano firmato Sabor do Brasil arriva a Roma, nel quartiere Pigneto in una location esclusiva per far vivere a grandi e piccini il fascino e la magia del Carnevale più famoso del mondo. Ci sarà la cucina brasiliana dello chef Paulo Aires del ristorante Reserva Restaurante y Cocteles, i drink brasiliani a cura di Snodo Mandrione e un fitto programma di spettacoli. H 16:00 concerto di Zè Galìa Trio canzoni proprie e brani del repertorio brasiliano di ogni stile e periodo storico, interpretate dalla voce e chitarra di Zé Galía in Trio, spettacolo al ritmo al samba alla musica coinvolgente brasiliano. H14:00 Roda di Capoeira La 𝐂𝐚𝐩𝐨𝐞𝐢𝐫𝐚 è una particolare forma d’arte di origine afroindio–brasiliana, nata con la deportazione in massa degli schiavi neri durante il colonialismo portoghese e caratterizzata dalla mescolanza di elementi espressivi e rituali fondamentali come la musica, il canto e l’armonia dei movimenti. Una mescolanza tale da renderla una lotta danzata unica nel suo genere, in quanto espressione culturale di un popolo sottomesso ad un Impero coloniale che accettò l’abolizionismo solo in ultima istanza, nel 1888. H15:00 Laboratorio aperto "Carnevale Afro Brasiliano" a cura di Gruppo di Teatro Roma Negra. Nel teatro-danza espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa si uniscono in una perfetta combinazione producendo un risultato innovativo e di impatto. Alle ore 15:00 e 18:30 - due contest per grandi e piccini "la migliore maschera a tema Brasiliano". In programma anche Face painting & make up, un piccolo market a tema carnevale con alcuni stand brasiliani e attività per bambini : letture, laboratorio a tema carnevale a cura di Tatiana Fargiulo Indipendent - Usborne Organiser e Silvia in partnership with Usborne - Una storia, tante storie (laboratori creativi a partire da 3 anni).

Riccioli di Barbiere - Il barbiere di Siviglia raccontato ai bambini Teatro Regio di Torino 18-25 febbraio Figaro qua, figaro là!… Perché i più piccoli possano seguire il barbiere più famoso del mondo nelle sue avventure, ecco una versione del celebre lavoro di Rossini perfetta per loro. Tre cantanti, un’attrice, un pianoforte e tante risate rendono l’opera un vero gioco da bambini! Regia Anna Maria Bruzzese Fascia d’età consigliata 4-10 anni

Festa del limone di Mentone 2023: carnevale, rock e opera per bambini 11-16 febbraio Mentone Nei giorni della Festa del limone, da sabato 11 a martedì 26 febbraio 2023, oltre ad assistere alle Sfilate dei frutti d’oro e alle Sfilate notturne (carri di agrumi e animazioni di gruppi artistici e musicali), a Mentone è possibile visitare: l'Esposizione dei motivi di agrumi nei giardini Biovès; il Salone dell'artigianato; il Festival delle orchidee. Festa del limone 2023, date e appuntamenti a Mentone Installazioni di agrumi ai giardini Biovès Fulcro della Festa del Limone, i giardini Biovès si vestono dei colori del sole dal 1936, in tonalità abbaglianti di giallo e arancione. Ogni anno, i mentonesi più esperti impiegano migliaia di ore per creare scenografie e sculture effimere di agrumi in cui i frutti sono sistemati uno per uno: alcune decorazioni ne richiedono fino a quindici tonnellate! La domenica pomeriggio è il clou della festa. Tra i carri di agrumi, artisti, fanfare e gruppi folkloristici si danno alle giravolte e alle danze mentre i coriandoli punteggiano il cielo azzurro in riva al mare. Le domeniche 12, 19 e 26 febbraio 2023, dalle 14.30 alle 16.00 sulla Promenade du Soleil. Carnevale dei bambini Organizzato dal Lions Club MRHP. In programma una lezione di trucco e travestimento per tutti! I bambini devono presentarsi in costume. Mercoledì 15 e 22 febbraio 2023 al Palais de l’Europe, Salon de grande Bretagne.