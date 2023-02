Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 febbraio.

Saturno vi favorisce e vi porta fortuna, così come anche Sole, che favorisce – insieme a Marte – la comunicazione in amore se nati dal 12 al 18 aprile. Plutone continua un po’ a tartassarvi a lavoro.

Saturno e Sole sono un po’ corrucciati oggi e gli astri vi suggeriscono quindi di tenere a freno le pulsioni possessive sulla persona amata, specie se nati in seconda e terza decade. Saturno e Sole vi fanno inoltre qualche piccolo scherzetto lavorativo se nati dal 14 al 20 maggio.

Marte vi invia influssi benefici se nati dal 23 al 28 maggio. Momento sì per l’amore dei nati in seconda e terza decade grazie a Marte e Saturno. I nati nella prima invece avranno Venere negativa in ufficio.

Venere e Nettuno vi sostengono con grande forza se nati nella seconda decade. La vostra vita affettiva oggi viene dominata da Nettuno se nati nella seconda decade. Siete liberi professionisti? Avrete successi nel caso in cui siate cantanti, scrittori o attori.

Stato di salute buono ma non esagerate con il cibo se nati dal 25 al 30 luglio. Sole e Marte vi rendono passionali e arditi in amore, a lavoro invece farete di tutto per aiutare un vostro collega.

I nati nella prima decade dovranno fronteggiare la negatività di Venere. Se siete single troverete presto un amore unico, nonostante Nettuno imbronciato per i nati nella terza decade. Plutone e Urano sono al vostro fianco in ufficio.

Saturno tira i fili di questa giornata se siete nati nella terza decade. Saturno vi rende percettivi e attenti in amore se nati nella seconda decade, a lavoro invece sarete disciplinati e rigorosi come sempre.

Venere vi favorisce se siete nati a novembre. Momento particolarmente intenso a livello sentimentale per chi è nato nella terza decade grazie a Plutone e Venere. Sole è un po’ dissonante a lavoro per i nati della seconda decade.

Plutone e Mercurio aumentano il vostro livello di sensibilità. Giove e Mercurio faciliteranno il compito amoroso a tutti i nati dal 12 al 16 dicembre, così come Luna. Sole inoltre vi farà incontrare una persona che assumerà una grande importanza professionale in futuro.

Momento astrale molto positivo e fortunato, anche grazie a un Nettuno molto benefico in amore per i nati nella prima e nella terza decade. Urano, Nettuno e Plutone vi daranno elevate vette artistiche.

Saturno vi darà equilibrio e tono nell’umore. Giove sarà molto positivo per i nati dal 2 al 7 febbraio, così come Venere, Mercurio e Sole vi staranno accanto in amore se nati dal 13 al 18 febbraio. Lavorate di squadra e nessun obiettivo vi sarà precluso.

Venere vi assiste così come Plutone se nati nella terza decade. Fase sì per l’amore, specie per i nati a marzo, grazie a Nettuno, Urano e Plutone. La vostra inventiva risolverà una questione difficoltosa in ufficio.