Gardaland, in arrivo oltre duemila piante per Jumanji the Labyrinth

Sono state piantate dagli stessi "protagonisti" dell'attrazione, le prime piante che comporranno l'imponente labirinto della nuova attrazione di Gardaland Jumanji-the Labyrinth. Si tratta del secondo spazio dedicato al popolare franchise cinematografico della Sony Pictures Entertainment nel parco divertimenti del Lago di Garda, dopo Jumanji-the Adventure lanciata l'anno scorso.

Sono stati piantati alcuni esemplari di Strelitzia Augusta, piccola pianta ornamentale che comporrà il gigantesco labirinto assieme ad altri duemila vegetali di trenta specie diverse, provenienti dai migliori vivai del Mediterraneo.

Il labirinto non sarà composto soltanto da piante di piccolo formato, ma da vegetali di ogni tipo e dimensione, dalle latifoglie a cespugli, palme e felci arboree, compresi alberi alti fino a 50 metri. Il labirinto, che si propone come attrazione per famiglie, sarà anche pieno di colori e di colpi di scena per divertire il pubblico, che dovrà provare a vincere la sfida e ad uscirne nel minor tempo possibile.