Quand'è San Valentino 2023: data, curiosità e origini della festa

Quest'anno San Valentino si festeggia di martedì: il 14 febbraio 2023 cade infatti nel secondo giorno della settimana che, per l'occasione, si tinge di romanticismo. La ricorrenza celebra gli innamorati e milioni di coppie in tutto il mondo si scambiano auguri, regali e messaggi, seguendo una tradizione antica.

Per trovare l'origine della ricorrenza bisogna andare indietro di quasi duemila anni. La festività prende il nome da San Valentino da Terni , patrono della città umbra, e fu istituita nel 496 da Papa Gelasio I. Valentino da Terni è un santo e martire cristiano ed è venerato sia dalla Chiesa cattolica sia da quelle ortodossa e anglicana. È stato vescovo della città umbra dal 197 al 273. Viene festeggiato il 14 febbraio nel giorno in cui si ricorda la sua morte, avvenuta all'età di 97 anni nel 273, quando venne decapitato da un soldato romano agli ordini dell'imperatore Aureliano.

Tradizioni ed evoluzioni di San Valentino

approfondimento

San Valentino: la storia del santo

Secondo la tradizione, la festa di San Valentino è stata istituita nel 496 d.C. da papa Gelasio I con l'intenzione di sostituire le "lupercalia", che si tenevano il 15 febbraio, una ricorrenza pagana in cui le persone offrivano riti al dio della fertilità Luperco. La Chiesa decise di spostare la festa al giorno precedente, dedicato appunto a San Valentino, trasformandolo nel protettore degli innamorati. Da quel momento la ricorrenza ha cominciato a diffondersi, soprattutto in Italia, Francia e Gran Bretagna, attraverso i monaci benedettini, i primi custodi della basilica dedicata al santo nella città di Terni. Ma va precisato che la festa di San Valentino così come la celebriamo oggi è arrivata molto dopo la morte del Santo. Le origini sono incerte. Secondo alcuni, la ricorrenza risale al Medioevo quando, soprattutto in Francia e Gran Bretagna, si riteneva che il 14 febbraio fosse il giorno di inizio dell'accoppiamento degli uccelli. Secondo molti, però, le celebrazioni sono merito del poeta inglese Geoffrey Chaucer: nell'opera Parlamento degli Uccelli, associa la ricorrenza di San Valentino al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. Un esempio di amore, al punto da aver dato forma e tradizione a una festa. Una versione sulla quale non tutti gli esperti, però, concordano.