Venezia, i libri, l'amicizia con Eco: 70 anni di editoria nel racconto di Mario Andreose

Filippo Maria Battaglia

Uno dei protagonisti dell'editoria libraria italiana si racconta in un memoir, "Un'educazione veneziana", pubblicato dalla Nave di Teseo. E in questa intervista passa in rassegna alcuni degli snodi della sua vita, a cominciare dagli incontri con i grandi scrittori. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24 

Nei giorni successivi all’8 settembre del 1943, a Mirano - siamo a due passi da Venezia - un bambino percorre una manciata di chilometri con una sporta piena di cinque chili di sale. È figlio di un fornaio, ha poco meno di dieci anni e frequenta una scuola di carità.  Quel bambino si chiama Mario Andreose e nel secondo dopoguerra sarebbe diventato uno dei nomi più noti e apprezzati dell’editoria italiana. Qualche mese ha deciso di condensare alcuni dei suoi ricordi in un memoir, "Un'educazione veneziana", pubblicato dalla Nave di Teseo. Nella nuova puntata di "Incipit", Andreose passa in rassegna alcuni degli snodi della sua vita, non solo professionale: l'infanzia durante il fascismo, la scoperta della democrazia e dei libri, gli incontri con grandi scrittori, a cominciare da Umberto Eco e Gesualdo Bufalino.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

