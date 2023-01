Comicon 2023 a Napoli e Bergamo, Giorgio Cavazzano è il Magister

La 23esima edizione del Comicon andrà in scena per la prima volta in due città. Protagonisti saranno il fumettista veneziano Cavazzano che ricoprirà il ruolo di Magister e Mirka Andolfo, firmataria del manifesto ascolta articolo Condividi

C'è tanta attesa per la festa del fumetto campana che quest'anno avrà un doppio appuntamento in due città diverse. Dopo la tappa a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio, la fiera si sposterà per la prima volta anche a Bergamo, città scelta come Capitale della cultura italiana 2023, dal 23 al 25 giugno. Oltre alla doppia data, l'attesa è anche per gli ambasciatori di quest'edizione: Mirka Andolfo e Giorgio Cavazzano.

Mirka Andolfo, esperta del mondo Marvel e DC

L'illustratrice inizia il suo percorso nel 2010 e da lì l'ascesa è rapida. Entra nel team di Geronimo Stilton, collabora con Disney Italia e poi con la Sergio Bonelli editore per Dylan Dog. Negli anni realizza cover per la DC illustrando Harley Quinn, Bombshell e Wonder Woman. Reduce dal successo che ha scatenato il suo fumetto "Sweet Paprika" per il quale ha vinto l'Harvey Award, premio per il Miglior Fumetto Internazionale, la fumettista sarà la madrina del manifesti dell'evento, quello di Napoli rappresenta una trapezzista che scopre nuovi mondi e incontra piccoli alieni, mentre quello di Bergamo sarà svelato prossimamente.

Giorgio Cavazzano, stella della Disney La sua carriera inizia nell’agosto del 1967 con “Paperino e il singhiozzo a martello”, la prima storia Disney disegnata interamente da lui e da lì, una carriera che lo ha portato ad essere uno dei più apprezzati autori di fumetti italiani e che gli consegna il ruolo di protagonista. Sarà infatti il Magister dell'edizione. Emozionato, in un video ha invitato tutti alla "festa": "Sono un uomo fortunato. Il mio amore per l'arte del fumetto è sempre stato corrisposto e ho avuto la fortuna di poter condividere questa magia con il pubblico e i miei incredibili personaggi. Non potevo far altro che diventare un disegnatore di fumetti per raccontare queste emozioni".

I biglietti per l'evento I biglietti per l'edizione campana sono già acquistabili su Comicon.it, con i prezzi del ticket intero che vanno dai 12 euro del venerdì ai 15 dei festivi, mentre il ridotto (6-12 anni), dagli 8 agli 11 euro. Possibilità anche di comprare un abbonamento per i 4 giorni da 35 euro. Per la data di Bergamo ancora tutto in stand-by.