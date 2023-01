Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 gennaio.

Sole, Plutone e Mercurio vi remano contro oggi se nati nella terza decade ma a proteggervi, specialmente in amore, ci sono Venere, Giove, Saturno e Marte. Quali sono i punti forti e deboli a livello immunitario di ogni segno? Per voi la muscolatura e la scatola cranica.

Mercurio, Nettuno, Plutone, Giove e Sole sono tuti dalla vostra parte, così come anche Luna che vi gratifica nella fase amorosa. Occhi, palato, lingua e gola sono settori molto vulnerabili del vostro organismo.

Sole, Mercurio e Plutone trionfano oggi per voi. Nettuno e Marte sono invece sfavorevoli in amore quindi cercate di mettere da parte alcuni sogni irrealizzabili. Scapole, omeri, braccia, gomiti e polsi sono esposti a problematiche.

Plutone, Mercurio e Sole sono totalmente positivi per voi, appoggiati parzialmente anche da Luna. Urano vi porta un favoloso eros in amore, mentre Venere e Luna consigliano controlli a stomaco, esofago e ventre.

Siete un po’ ambiziosi e severi con voi stessi, specie se siete genitori: state più rilassati! Se nati dal 28 al 31 luglio vivrete una fase di gratificazione per il vostro charme grazie a Luna e Marte. Sole vi chiede di controllare con attenzione la vostra circolazione arteriosa.

Sole, Plutone, Mercurio e Urano sono pronti a favorirvi oggi, mentre Nettuno e Marte sono un po’ contrari. Eros al top per i nati nella seconda decade grazie a Luna, mentre Mercurio preme per farvi controllare basso ventre e intestino.

Mercurio e Plutone che vi pungolano oggi ma Venere e Saturno sono vostri alleati. Sole e Plutone vi rendono un po’ nervosi e irritabili oggi con la persona amata se nati nella terza decade ma Saturno, Marte e Venere vi fanno minimizzare. Controllate bene vescica, fegato e pancreas.

Momento sereno-variabile per voi con Venere, Saturno e Urano contrari. Mercurio e Plutone invece vi forniranno ottimi slanci amorosi se nati dal 15 al 20 novembre. Plutone, Mercurio e Marte vi chiedono di controllare bene l’apparato sessuale, il retto e l’ano.

Sole, Mercurio e Plutone vi inviano stimoli positivi se nati nella terza decade. Luna vi contrasta in amore ma Saturno fa la parte dell’eroe oggi. Nettuno vi chiede di fare particolare attenzione alla salute di gambe e della zona dell’anca.

Sole e Plutone ma anche Mercurio sono alleati, mentre Giove e Urano vi guardano un po’ con disprezzo. Luna vi spalleggia in amore ma state attenti a non essere possessivi. Saturno spinge per controlli lombari o cervicali.

Venere e Saturno vi danno rigore e pragmatismo oggi se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Se nati dal 10 al 14 febbraio, invece, Nettuno vi concederà brillantezza e vitalità nella vita con il partner. Non trascurate controlli per la circolazione venosa.

Nettuno vi favorisce se nati nella terza decade. Sole, Plutone e Mercurio ma anche Urano vi promettono faville, mentre Marte e Luna sono ostili. Un nuovo amore sta sbocciando per voi se nati a febbraio. Nettuno, Luna e Giove vi chiedono di fare controlli per la circolazione linfatica.