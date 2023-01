Lotteria Italia, stasera l’estrazione: venduti 6 mln di biglietti

Un primo premio da 5 milioni di euro. Torna anche quest’anno la Lotteria Italia e sono oltre 6 milioni i biglietti venduti per l’edizione di quest’anno, con un’impennata di acquisti online: i tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno.

Un biglietto su sei venduto nel Lazio

Il Lazio si conferma la regione regina delle vendite anche per l'edizione di quest’anno della tradizionale Lotteria Italia. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali, con una preferenza per la città di Roma dove sono stati venduti in totale 871.430 biglietti. Nella classifica delle regioni considerate più fortunate dai giocatori ci sono la Lombardia (959.400 biglietti) e la Campania (583.840). Che la maggior parte dei biglietti vengano venduti nel Lazio non è poi un caso, visto che proprio nella Capitale, lo scorso anno, sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Secondo i fati forniti da Agipronews, nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.