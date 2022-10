Il nuovo gioco di carte della Marvel al Lucca Comics & Games 2022

L'azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione e commercializzazione di giocattoli e prodotti editoriali e d’intrattenimento per ragazzi, Cicaboom, ha annunciato in anteprima al Lucca Comics & Games 2022 la prossima uscita di Marvel Mission Arena Trading Card Game: il nuovo gioco di carte collezionabili dedicato agli eroi e ai villains dell’ universo Marvel . Il gioco unisce l’attrattiva del brand di Supereroi a una profondità di gioco modulabile a più livelli, per soddisfare sia il divertimento dei bambini dagli otto anni in su, sia le aspettative dei giocatori più esperti di giochi di carte collezionabili. Nel sistema di gioco, le carte saranno le protagoniste assolute, poiché avranno una duplice valenza di oggetto da collezione e strumento di gioco.

Le funzionalità delle carte da gioco

Le carte sono caratterizzate da illustrazioni accurate degli eroi e dei cattivi dell'universo Marvel: si tratta di oggetti da collezione che contengono tutte le informazioni necessarie al gioco. Infatti, oltre a fornire tutte le caratteristiche del personaggio rappresentato, possono essere utilizzate in gioco anche come Missioni e Poteri. Utilizzando il loro retro, infine, assumono la funzione di potere attivatore delle capacità speciali. I giocatori avranno la possibilità di scegliere tra diversi gruppi di appartenenza: Spider-Man Team Up, Avengers, Guardiani della Galassia e Supercriminali. I personaggi appartenenti a questi gruppi saranno a loro volta suddivisi in buoni, neutrali e cattivi, con la possibilità di creare mazzi di gioco personalizzati da 55 carte, in base a precise strategie o semplicemente per rappresentare i propri Supereroi e supercriminali preferiti. La collezione, composta da 225 carte, sarà suddivisa in carte Comuni, Non Comuni, Rare, Ultra rare e ben 27 carte Segrete.