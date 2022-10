Bolin a Firenze per progetto segreto: location Uffizi e Palazzo Pitti

L'artista cinese, conosciuto in tutto il mondo per le sue originali performance in cui, rimanendo immobile come una scultura vivente, integra il suo corpo con l'ambiente circostante grazie a un body painting totale per poi farsi fotografare, presenterà il suo nuovo progetto al pubblico internazionale il prossimo anno. Prevista anche la donazione di alcune opere alle Gallerie

Liu Bolin, il 'camaleonte' dell'arte contemporanea, sbarca a Firenze per un nuovo progetto segreto. L'artista è conosciuto in tutto il mondo per le sue originali performance: rimanendo immobile come una scultura vivente, integra il suo corpo con l'ambiente circostante grazie a un body painting totale per poi farsi fotografare, fuso con lo sfondo e dunque praticamente invisibile.

La biografia di Liu Bolin

Liu Bolin, classe 1973, è originario di Shandong e si forma all'Accademia Centrale d’Arte Applicata di Pechino. Cresce e plasma la sua arte in un periodo di grande sviluppo economico per la Cina, come testimonia in Hiding in the City, serie fotografica che sancirà il suo ingresso nel panorama artistico internazionale. Le sue opere sono state recentemente esposte al Centre Pompidou di Parigi, al Mudec di Milano, al Musée de l’Elysée di Losanna, al Complesso del Vittoriano a Roma, nella sede delle Nazioni Unite a New York e al Fotografiska Museet di Stoccolma. Rappresentato in Italia dalla galleria veronese Gaburro, oggi Liu Bolin vive e lavora a Pechino.