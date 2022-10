Damilano Barolo, una storia fatta di tradizione e passione

“Barolo Cannubi “1752”. Una data storica per un vino riconosciuto in tutto il mondo come un’eccellenza del made in italy. Il nome è un omaggio all’anno a cui risale la più antica bottiglia delle Langhe, oggi conservata nella città di Bra, che porta in etichetta il nome Cannubi. Un vigneto già celebre prima dell’avvento del vino Barolo. La vendemmia è uno dei momenti più importanti e si svolge generalmente tra settembre e ottobre. Viene effettuata a mano, seguendo dei parametri di raccolta ben precisi. Le langhe sono una terra molto particolare per proprietà ed esposizione al sole. Caratteristiche che si riflettono sul prodotto finale. Al palato infatti si percepiscono immediatamente i profumi intensi, con spiccate note fruttate di ciliegia e prugna e di evoluzione come tabacco, rosa e viola. L’alcalinità e il calcio regalano un tocco finale di finezza ed eleganza. “1752” viene concepito come Riserva fin dalla vendemmia e l’azienda ha atteso l’apertura della prima bottiglia per ben 7 anni. La Riserva “1752” simboleggia tutto l’impegno, il rigore, la passione e la ricerca che la famiglia Damilano mette quotidianamente nel proprio lavoro. La produzione totale complessiva è di 386.200 bottiglie annue, di cui 129.200 totale baroli. Molto apprezzato all’estero viene prevalentemente venduto negli Stati Uniti.”