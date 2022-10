Mirabilandia, anche il Mago Casanova per un Halloween magico

Zombie, zucche, mostri, streghe, dolcetti e scherzetti, horror e magia: questi sono alcuni degli ingredienti pensati per la festa più attesa da grandi e piccini ascolta articolo Condividi

Tunnel fatati o con mostruose creature, per i più coraggiosi: è l’Halloween Horror Festival di Mirabilandia con horror zone dedicate aperte solo di notte. Per i giovani visitatori le tante sorprese del Labirinto Stregato, un percorso animato da magiche creature in cui sarà facile perdere l’orientamento; arcobaleni di fiori colorati nel tunnel il Ponte dei Ricordi per atmosfere incantate. Le novità Una novità di quest’anno è Frankestein che porterà sul palco di Piazza della Fama la storia di una delle figure più paurose di sempre. Nuovo anche lo show Jack il clown con un pagliaccio malefico dai poteri sovrannaturali a cui prestare molta attenzione. Al Pepsi Theatre grande attesa per Delirium, il musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. E per vedere i fantasmi alle prese con una terapia di gruppo l’appuntamento è con Los Locos Fantasmas. In palinsesto anche Let’s Party per ballare e cantare con i tanti protagonisti del mondo Nickelodeon, Hot Wheel City - La nuova sfida, lo stunt show più acclamato d’Europa e i tanti momenti meet&greet per spettacolari foto ricordo.

Le attrazioni per i più coraggiosi approfondimento Parchi: 25 anni di 'Scuola di Polizia' a Mirabilandia Per le emozioni più forti, 5 tunnel adulti a disposizione: la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia, le mostruose creature di Acid Rain, l’eterno pianto di Llorona; i sadici scherzi e le risate di Psycho Circus. E infine The Walking Dead, la nuova casa degli orrori ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie: l’ospedale, la chiesa, la miniera, il santuario, la discarica e Terminus, la meta finale. Apertura prolungata fino alle 22 il sabato e il 30 e 31 ottobre con l’Halloween Horror Festival. Dalle 19 saranno aperte le due nuove horror zone: Zero Signal e Dead End. Due appuntamenti per gli amanti del terrore che si ritroveranno faccia a faccia con mostri in carne e ossa affamati di paura.

Lo spettacolo del mago Casanova leggi anche Mirabilandia, stagione sopra le stime, aspettiamo Halloween Il lungo week end di Halloween sarà all’insegna del possibile e dell’impossibile, tra illusione e realtà, con momenti di magia e di paura, anche grazie all’imperdibile show “Magic: the Dark Side” ideato e realizzato in esclusiva dal mago illusionista Antonio Casanova. "La magia ha facce diverse - annuncia Antonio Casanova – e per Halloween presento in esclusiva il suo lato oscuro che significa dare corpo ai desideri, come dividere una persona a metà, farla scomparire, cambiare le sue sembianze in un animale o in un oggetto. Ma non farò queste cose con i miei assistenti ma con il pubblico in sala, in uno spettacolo senza precedenti. Siate cauti con ciò che desiderate – ha concluso Casanova - ad Halloween potrebbe diventare realtà".