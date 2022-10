Missiroli: “Scrivere è un azzardo in cui conta anche la segretezza”

Lo scrittore torna in libreria con "Avere tutto", un romanzo con protagonista un giocatore di poker. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice:"Quelli che raccontano che stanno scrivendo un libro è come se aprissero il rullino della macchina fotografica al sole, esponendo la scrittura alla sua fragilità"

“Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?”. È questa la domanda che la casa editrice Einaudi ha scelto per presentare “Avere tutto”, l’ultimo romanzo di Marco Missiroli. "Una domanda che, se posta a bruciapelo, prende tutti di sorpresa", racconta Missiroli nella nuova puntata di 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24, "ma che in verità si rivela presto un trabocchetto in grado di svelare i buchi e le paure esistenziali di ciascuno di noi. Può sembrare una questione golosa, in verità è una questione ferente, capace di stanare i nostri timori".