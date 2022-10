Tagliolo Monferrato, alla Giostra del Gusto gli sbandieratori di Asti

Si svolgerà nel fine settimana del 15 e 16 ottobre la quarta edizione de "La giostra del gusto", l'iniziativa culinaria e culturale organizzata dagli Orti di Carignano di Genova, presso il Castello di Tagliolo Monferrato. Non una semplice sagra, ma una riunione di Confraternite del Gusto, per le strade del Borgo Medievale e nel Castello per unire il connubio tra cultura e piacere del cibo. Sono tredici gli stand che proveranno a soddisfare anche i palati più fini. La manifestazione, che ha carattere biennale, torna dopo quattro anni di stop forzato a causa del Covid. Le Confraternite enogastronomiche proporranno piatti tipici e della tradizione: ravioli, finanziera, risotti, capunsel, cotechino, tajarin trofie e mesc-ciüa. Non mancherà nemmeno la tradizionale "Castagnata", a cura del CCRT di Tagliolo.