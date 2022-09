Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 settembre segno per segno

Nettuno nel segno buon vicino dei Pesci, vi porta a fare progetti di ampio respiro che in un futuro prossimo possono diventare realtà; fondamentale sarà l’appoggio di amicizie fidate. Il pianeta della visione lungimirante della realtà, getta ponti di solidarietà e di condivisione produttiva, specie se siete nati dal 12 al 15 del mese di aprile.

La vostra operosità, vero talento di cui vi ha dotati lo Zodiaco, si esprime al massimo grado. Il Sole ospitato nel segno amico della Vergine appoggiato da Plutone, nel segno ambizioso del Capricorno, altro vostro fedele alleato astrologico poiché appartenenti entrambi come voi all’elemento Terra, vi rendono infaticabili, tanto in famiglia quanto nell'ambiente dove tenete le vostre attività ludiche.

Mercurio continua la sua sosta fortunata per il vostro segno dalla Bilancia vostro amico e compagno d’Aria sulla ruota dello Zodiaco. Intanto i doni che vi sta continuando a portare sono quelli dati dal contributo di una costante buona sorte (non solo economica!), e di allietare il vostro spirito anche quando vivrete momenti difficili.

Vi piace assaporare tutti i piaceri dell'esistenza e, a maggior ragione nei momenti di stacco dalla routine quotidiana. Il team Giove - Mercurio, per voi contrario e dal segno deputato al selfcontrol, la Bilancia e per contrasto dall’impetuoso Ariete, però, vi raccomanda di non abusare nelle follie gastronomiche cui potete andare soggetti.

Un Saturno Aquario dissonante specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, può appesantire il vostro fisico, di solito snello e scattante. Forse, nelle recenti vacanze, avete ecceduto in piaceri enogastronomici? Un buon regime alimentare vi rimetterà in forma molto rapidamente! Avete forse la necessità di un recupero delle vostre energie, specie da un punto di vista mentale.

Le indicazioni favoriscono la vita familiare, facendo in modo che aumenti la serenità e l'equilibrio interiore. Sole, Venere e Mercurio, tutti ospitati in segni benefici e razionali, vi donano intelligenza e vitalità nel gestire ogni situazione (anche difficile), vi si pari davanti.

Continuate ad accorgervi che la buona fase, inaugurata da qualche giorno, è una tendenza duratura e positiva. La nuova configurazione astrale infatti, ha predisposto per voi un periodo eccellente, con Luna, Venere, Mercurio, Saturno e Sole in posizioni favorevoli a infondervi ottimismo e voglia di fare: e non importa se non tutto va proprio alla perfezione.

Teatro dei transiti che fa variare i suoi favori astrali per voi, dandovi un umore altalenante, specie se siete nati dal 27 al 31 di ottobre. Venere, Plutone, Sole e Nettuno, nei segni molto congeniali del Capricorno, dei Pesci e della Vergine, vi fanno ad ogni modo primeggiare nelle vostre attività pratiche di ogni giorno dove siete dinamici e intraprendenti.

Vi illumina il cammino un pirotecnico Giove che transita nel segno amico dell’Ariete e sta amplificando considerevolmente le vostre fortune. E voi vi state incamminando verso un nuovo ciclo di vita, sentite un desiderio di trasformazione che occupa tutti i campi dell’esistenza.

Situazione astrologica per voi molto positiva, con molte forze planetarie dello Zodiaco in posizione benefica. In particolare Urano nel segno amico fidato del Toro, vi crea alcune distrazioni e vi aiuta nello scioglimento di nodi in campo familiare, specie se nascete dal 2 al 6 di gennaio.

Nettuno e Saturno, i vostri pianeti preferiti, domiciliati e esaltati nel segno, si dispongono felicemente dal vostro segno dell’Aquario e dai Pesci, per donarvi uno sprint davvero formidabile supportato da quel senso di realtà per cui siete visti come maestri di vita. Riuscite, con tatto ed equilibrio, a gestire una situazione familiare che vi aveva dato qualche preoccupazione: incassate in serata i risultati dei vostri sforzi.

Un cielo moderatamente positivo vi permette di svolgere le vostre consuete attività in ottima forma. Il Sole nel segno della Vergine, settore di attivismo e di concretezza, è in posizione contraria, ma non vi disturba poi più di tanto e fa sì che la vostra vita possa scorrere sui giusti binari.