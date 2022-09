A Bari il Central Park firmato Fuksas entro 4 anni

A Bari un Central Park non rettangolare, ma lungo tre chilometri, sul tracciato ferroviario, per rendere la città più verde e sostenibile. Con questo progetto Massimiliano Fuksas ha vinto il concorso internazionale “Baricentrale”

Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, recita un detto, ma adesso che la città pugliese avrà anche il suo “Central Park” potrà fare concorrenza anche a New York. Il progetto di Massimiliano Fuksas, vincitore del concorso internazionale di idee “Baricentrale”, prevede in percorso lungo tre chilometri per l’inglobamento del fascio di binari che separa la parte storica della città da quella moderna. Il progetto è stato presentato in anteprima nell'ambito della mostra di 10 progetti finalisti che si inaugura oggi nel Teatro Margherita e dovrebbe vedere la luce entro quattro anni.