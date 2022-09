Collegio Chartwell, un fumetto memoir schietto e duro

Raccontare la propria vita, i propri traumi, i propri mostri, è uno degli atti di coraggio più difficili da compiere. A Glenn Head ci sono voluti 50 anni per scendere a patti col suo passato e decidere di pubblicare, dopo oltre 30 anni di carriera, quel fumetto autobiografico che in tanti si aspettavano da lui. E a leggere Collegio Chartwell, portato in Italia da Coconino Press-Fandango (248 pagine in bianco e nero, 23 euro), non si fatica a capire perché.