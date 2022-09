La musica prima della musica, personale di Franco Mussida a Follonica

I più, probabilmente, lo conoscono per essere tra i fondatori della P.F.M., la mitica band del Prog Rock, la Premiata Forneria Marconi. Franco Mussida, però, oltre che musicista, è compositore, filosofo-ricercatore, pittore e scultore.

A Follonica, in provincia di Grosseto, è in corso una sua mostra, dal titolo La musica prima della musica – Elementi di trasformazione della musica in emozioni. Ospitata nella Pinacoteca Civica della cittadina toscana, l’esposizione è dedicata al suono, al suono Musicale, al suo codice non verbale. Un codice mostrato visivamente attraverso un centinaio di opere tra suoni, sculture, pitture, disegni, grazie ad una simbologia visiva che descrive forze e direzioni emotive del suono”, spiega l’artista.