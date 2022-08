Manca ormai pochissimo al rientro in classe, ma ancora non hai finito i tuoi acquisti? Comincia dallo zaino! Accompagnerà tuo figlio a scuola per l’intero anno scolastico, e (molto spesso) per gli anni a venire. È dunque importante che gli piaccia, che non segua troppo le mode del momento, e che sia confortevole. Quali sono i migliori zaini per la scuola elementare? Ecco qualche idea