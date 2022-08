Corona Natural Bar per la prima volta in Italia

Il tramonto quando il cielo si tinge d’oro, è il momento perfetto per godersi un momento di relax con un cocktail in mano. Per un indimenticabile aperitivo di fine estate approda in Italia per la prima volta il Corona Natural Bar, un iconico locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre, per 10 giorni, nella Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (LI) arriva infatti la location perfetta per godere della golden hour. Corona Natural Bar è una vera e propria impresa tecnica: realizzata dagli Arenas Posibles, specialisti delle sculture di sabbia che lavorano ad incredibili progetti di caratura internazionale, è costruito interamente con materiali 100% naturali non lavorati, come sabbia e legno. Progettato per abbracciare a pieno la natura che lo circonda, il bar sarà accessibile solo su prenotazione gratuita (tutti i dettagli sul sito corona-extra.it/NaturalBar). Gli ospiti di Corona Natural Bar potranno accomodarsi sulle sedute realizzate con sabbia e godere di una serie di attività che renderanno questa esperienza davvero unica nel suo genere: workshop per costruire il proprio e personale acchiappasogni, mirabolanti sand art performance degli Arenas Posibles, esibizioni di artisti di strada, sessioni di body painting e non solo.