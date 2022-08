Imaginaria, in Puglia il festival del cinema d'animazione d'autore

Al via lunedì 22 agosto la 20esima edizione della rassegna: oltre 100 opere (di cui 18 italiane) provenienti da 31 Paesi, cinque artisti in mostra e tre sezioni di concorso in un autentico cinema a cielo aperto nel complesso medievale di San Benedetto a Coversano

Mancano pochi giorni al via di Imaginaria, il Festival internazionale dalle radici pugliesi completamente dedicato all’animazione cinematografica d’autore. Si tratta di un autentico cinema “a cielo aperto” che si svolgerà nel complesso medievale di San Benedetto: dal 22 al 27 agosto spazio a proiezioni, incontri con autori, mostre, laboratori per bambini e un cine-concerto d’eccezione.

Un ritrovo per storie e autori

“Imaginaria nasce per promuovere il cinema d’animazione d’autore, conservando uno spirito collettivo, informale, familiare, che ha pochi eguali nel settore”, spiega il direttore artistico della rassegna, Luigi Iovane. “Abbiamo lavorato con impegno per garantire un’offerta cinematografica e artistica di altissima qualità, accessibile a pubblico, curiosi e appassionati. Aspettiamo con gioia chiunque, da zero a 99 anni, vorrà assistere alle proiezioni, agli incontri, visitare le mostre, dialogare con gli artisti. Imaginaria non è solo un festival: è un ritrovo per scoprire nuove storie e nuovi autori, godere del cinema d’animazione, divertirsi con gli altri, imparare arricchendo mente e cuore”.

I numeri del festival

Oltre 100 le opere ospitate, tra quelle selezionate e quelle in retrospettiva, per 31 nazioni coinvolte. Un giuria composta da 20 personalità del settore tra registi, curatori, imprenditori ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica presenzierà alle tre sezioni di concorso: l’International Film Competition, la Children’s Film Competition e la Graduation Short Film & Music Video Competition.