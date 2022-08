10 Ottobre, il finale della saga distopica di Paola Barbato

Esseri umani con la data di scadenza. Sono gli abitanti del mondo di 10 Ottobre, utopia distopica scritta da Paola Barbato e disegnata da Mattia Surroz, pubblicata da Sergio Bonelli Editore e conclusasi con il quarto volume della serie, nel quale la regolamentazione della morte è il prezzo da pagare per un mondo altrimenti perfetto, senza diseguaglianze, povertà e malattia, e dove persino l’imprevedibilità di un incidente domestico è vista come una pericolosa devianza dalla norma.

Gli abitanti di questo mondo non possono ammalarsi e devono in ogni modo evitare situazioni di pericolo per la propria incolumità. La fine della loro vita è scritta nel loro Dna, inserita artificialmente all’atto del concepimento con una complessa operazione di ingegneria genetica. Si può morire in sei momenti diversi: a 3, 11, 26, 38, 57 o 70 anni. Nessuno sa quando, ma il giorno e l’ora esatta della nascita, al compimento di quell’età, vengono anticipati da un dispositivo appeso al collo che comincia a emettere un suono man mano che ci si avvicina al momento X.

La rivoluzione

leggi anche

Dylan Dog, in edicola Groucho visto da quattro grandi autori

Sebbene il concepimento in vitro e la morte programmata abbiano portato benessere diffuso nella comunità e la morte – quando arriva – venga celebrata con una grande festa e funerali sfarzosi, alcuni individui sembrano non volersi piegare al regime e realizzano un complesso piano di sabotaggio. Sono un gruppo di persone nate tutte il 10 ottobre, come Richie, che sta per compiere 11 anni, ha perso già il fratello e vive con una madre che non si è più ripresa da quello choc e un padre che si sforza di resistere al dolore del primo lutto e alla paura del secondo.