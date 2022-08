Libri in vacanza, 11 proposte per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

Ultimi scorci di vacanza e ancora tanti libri da vivere. Eccone undici per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Buona lettura!

Orso e Anatra vivono vicini, ma non potrebbero essere più diversi. Ma in fondo si vogliono già bene.

L'ultima nota è appena stata suonata, il ranocchio Carl e suo papà sono arrivati troppo tardi al concerto... ma cosa importa? Non potranno mai dimenticare la giornata che hanno vissuto insieme!

Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti

Dodò ha un libro davvero spaziale che non vede l'ora di leggere. Ma in casa c'è una tale confusione che trovare un angolino tranquillo è quasi un'impresa!

C'è un elefante così timido da diventare invisibile, e l'Elefante stuntman che si vanta di aver fatto da controfigura a Dumbo. C'è l'Ikeafante, che arriva ai genitori pronto da montare, e l'Elefante caffettiera, utilissimo la mattina appena svegli. Una guida serissima a tutti i tipi di elefante. Anche a quello che non c'è!

Mina Gattina dorme tranquilla, quand'ecco che uno strano rumore la fa sobbalzare: c'è qualcuno fuori dalla porta... "Pio pio pio!" Un pulcino vorrebbe entrare in casa, ma com'è arrivato fin lì?

Cari lettori, ecco l'incredibile storia di Radio Banana. Un giorno, nel cuore della giungla, la scimmietta Aristotele fa una scoperta sorprendente che scatena una serie di eventi davvero incredibili, eccitanti e formidabili. Dopo quel giorno, la vita di molti non sarà più la stessa.

Ogni parola della nostra lingua è un viaggio: scoprire le sue origini e le sue radici antiche significa comprendere il presente e il modo in cui ci esprimiamo.

Libri per bambini di 9 anni

Il segno dell'ordine

di Giovanni Eccher

Editore: Mondadori

Dopo che la Purificazione ha spazzato via la scienza, responsabile della catastrofe che ha quasi cancellato l'umanità, la magia ha preso il suo posto e il mondo è nelle mani di un ordine di monaci guerrieri, gli Hamia. La peggiore minaccia che si trovano a combattere è rappresentata dai Tecnomanti, in grado di unire alla magia naturale blasfeme conoscenze scientifiche. Mavi, un'orfana cresciuta dagli Hamia, è stata addestrata a combattere fin da bambina, distinguendosi per il suo grande talento.