Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 agosto

ARIETE

Potreste essere confusi e rischiare di non prendere le decisioni giuste, l’importante è che manteniate saldo il timone di ogni situazione. Anche in amore, sappiate gestire la relazione con il vostro partner per un giorno memorabile.

TORO

Qualche nervosismo passeggero potrebbe disturbare le vostre giornate ma i pianeti sono a vostro favore. Questo favorisce il romanticismo e la sensualità dei vostri rapporti e potrebbero arrivare per voi grandi successi.

GEMELLI

Ferragosto tutto sommato positivo per voi, anche se non sarete immuni da qualche contrattempo. Mettete in campo tutta la vostra capacità di destreggiarvi nelle questioni emotive per non essere sopraffatti.

CANCRO

Potreste avere variazioni improvvise di umore ma sappiatele cogliere come sale della vostra esistenza. Non distraetevi in amore, questo è un momento favorevole sia per le coppie che per i single.

LEONE

Godrete di un buon quadro astrologico, approfittatene per mettere insieme le persone alle quali volete bene e nelle relazioni sentimentali non lasciatevi sfuggire l’exploit di una passione indimenticabile.

VERGINE

In questa giornata potrete sistemare tutte le questioni che avete in sospeso anche grazie alla particolare armonia della vostra famiglia. Sfruttate la vostra vena intuitiva di oggi per far star bene la vostra persona.

BILANCIA

Tutti i pianeti sono allineati per regalarvi un culmine d’estate scoppiettante. Siete in perfetta forma e questo dovrebbe spingervi a fare a quel passo in più con quella persona che non pensavate potesse andare oltre il semplice flirt.

SCORPIONE

Grazie a Plutone in Sagittario avrete più charme e sarete più stimolati dai fattori esterni. L’atmosfera familiare è delle migliori e dovete riuscire a esternare tutti i vostri sentimenti in maniera sincera e totale.

SAGITTARIO

L’allineamento favorevole dei pianeti vi renderà decisi e risoluti ma, se non state attenti, Nettuno potrebbe causarvi qualche problema. Tuttavia, potreste trovare importanti e piacevoli novità in campo erotico e sentimentale.

CAPRICORNO

Marte nel segno porterà la gioia di vivere e spensieratezza, che vi faranno riuscire a mettere insieme in armonia amici e parenti. Potreste essere degli ottimi amanti, sia che siate single sia che siate in coppia.

ACQUARIO

Le vostre imprese potrebbero essere gratificate ma dovrete essere in grado di dividervi tra amici e famiglia. Potreste sentire nell’aria un po’ di friccicorio agostano, perfetto per organizzare un viaggio con il partner.

PESCI

I corpi celesti vi sono molto amici in questo momento, sfruttate l’occasione per circondarvi di persone care ed esprimere i vostri sentimenti in punta di piedi, senza strafare: sarete ricambiati e apprezzati.