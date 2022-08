Oroscopo dell’11 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Profilo astrale abbastanza sereno che regala un ferragosto tutta da assaporare con intensità. Anche in amore la fase positiva prosegue senza intoppi e sul lavoro, il Sole guiderà il vostro intuito nell'amministrazione delle vostre risorse.

Il transito del Leone e dell'Aquario può provocarvi nervosismi passeggeri e disturbi più interiorizzati e psicologici, che esterni, tuttavia niente potrà turbare l’armonia vacanziera che comunque state vivendo. I Tori single, nati dal 14 al 19 di maggio, godono di grande sex-appeal.

Baruffa amorosa in vista col partner ma niente di grave. I single, invece, avranno gioco facile grazie alle loro grandi abilità di seduzione. Coi vostri modi e la vostra eleganza sarete i protagonisti delle spiagge del Mediterraneo.

Momento magico da un punto di vista sentimentale specie per i nati nella seconda e terza decade ma se siete nati dal giorno 24 al 30 del mese di giugno dovete tenere un po’ più gli occhi aperti e avere ben salde le redini della ragione. Attenzione alle spese pazze.

Questo mese è per voi all'insegna dell'estro e della gioia di vivere, attitudine che si riflette in tutti i progetti messi in campo e, soprattutto, in amore. Ricordate, però, che Urano è tecnicamente in una posizione ostile, dunque, regolate meglio l’esposizione verbale dopo aver ordinato i vostri pensieri.

Per i nati nella prima e nella terza decade i pianeti si muovono positivamente con la vita familiare ricca di incontri con parenti ritrovati per le ferie estive. I single potranno imbattersi nell'uomo o nella donna dei propri sogni, mentre le coppie mature e salde potranno sperimentare una nuova consapevolezza per guardare con fiducia verso il futuro.

Giornate cariche di scintille amorose specie per chi ha il cuore libero. Vi donerete generosamente agli affetti, facendo loro anche dei regali materiali. Chi è in una relazione stabile può pensare a fare progetti più maturi: dal matrimonio, alla convivenza, a un figlio.

Siete in uno stato di grazia dal punto di vista fisico ed emotivo con la famiglia in testa a darvi le soddisfazioni maggiori. Non fatevi trascinare da questo entusiasmo, invece, per quanto riguarda le spese: pensate al vostro benessere senza dimenticare quanto va tenuto da parte.

I nati nella prima e nella terza decade del Sagittario risplendono col roprio sex-appeal, biglietto da visita da spendere non solo per accrescere la propria vanità ma per mettere a frutto qualche rapporto, finalmente, duraturo. Non badate a spese per la vostra soddisfazione nemmeno in questo periodo dell'anno.

Momento abbastanza soddisfacente sotto ogni profilo con le relazioni sentimentali che beneficiano di una buona fase di complicità mentale ed intellettuale col partner. Siete il segno più risparmiatore dell’intero Zodiaco ma questo è il momento per concedersi qualche piacere tutto per voi.

Questo è davvero un buon momento caratterizzato da diversi pianeti che vi sorridono, cercate dunque un ristorantino tipico o un locale alla moda dove portare a cena il vostro partner per donargli una serata da ricordare. Se siete single, un incontro speciale avrà delle conseguenze più avanti.

Siete concentrati sull'aspetto emotivo della vostra vita e ne consegue un momento abbastanza felice per le relazioni di coppia, sia quelle nuove che quelle solide anche se la vostra testa è portata a porre attenzione sul lato platonico e sognante più che sulla componente fisica.