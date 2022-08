Estate 2022, 8 libri per bambini da 0 a 12 anni da leggere ad agosto

Ferragosto sotto l'ombrellone con un buon libro in mano. Eccovi otto proposte per tutti i gusti! Buona lettura!

Libri per bambini di 9 anni

Francesco Micheli racconta «Il lago dei cigni» di Pyotr Ilyich Ciajkovskij con la Filarmonica della Scala. Giovani eroi che hanno paura di crescere. Con Audiolibro

di Francesco Micheli

Editore: Curci

Francesco è un ragazzino degli anni Ottanta di Bergamo. Ultimo di tre fratelli, ha fretta di crescere. Vorrebbe volare, danzare come un ballerino sulle note di quella musica travolgente che i suoi genitori ascoltano in casa. Chi sei tu, cigno, nobile e bianco che puoi diventare orribile, come un uccellaccio nero? E chi sono io? Come sarò da grande? Sarò come vuole mio padre?