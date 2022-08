Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 agosto

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 agosto.

Le energie positive che arrivano dai pianeti, dal Sole, da Saturno, da Nettuno e soprattutto da Giove infondono vitalità e slancio in qualsiasi attività vi mettiate alla prova ma se siete appena entrati in una nuova relazione di coppia, non esagerate nella volontà di dare.

Alti e bassi astrologici porteranno qualche lieve contrattempo e nervosismo passeggero che non altererà il quadro generale positivo di questi giorni di agosto. Infaticabili sul lavoro, riuscirete a gestire e risolvere abilmente qualche difficoltà di coppia.

Sole, Giove e Saturno vi sono amici e, specie per i nati nella terza decade, porteranno allegria e atteggiamenti spigliati. Nella coppia scioglierete qualche piccola tensione con impareggiabile maestria. Programmate bene, invece, i prossimi passi che vi condurranno al successo nel lavoro.

Il quadro dei transiti discreto condurrà i nati nella terza decade a un incontro speciale sotto il profilo sentimentale. Le coppie stabili, invece, vedranno un innalzamento della passione come non si vedeva da qualche tempo. Nettuno vi aiuterà a chiudere le scadenze lavorative.

Benessere, buonumore, capacità di interagire col prossimo in modo sereno sono dovuti agli ottimi transiti dei pianeti delle ultime settimane. Anche in amore siete più propensi ad affrontare delle sfide a vincerle.

Transiti capricciosi di pianeti porteranno qualche complicazione sia nell'ambito affettivo che in quello familiare. Anche sul lavoro, affrettatevi a mettere in pausa le questioni sospese che affronterete con maggiore slancio al rientro dalle vacanze.

Ultime consegne lavorative che si svolgeranno con efficienza e soddisfazione per coloro che hanno intrapreso la libera professione. Scosse di assestamento, invece, dal punto di vista sentimentale che risolverete con atteggiamento pratico e saggezza.

Umore altalenante a causa dei transiti di Saturno, Marte, Urano e del Sole, tutti in posizione ostile cui si aggiungerà qualche piccolo contrattempo pratico e familiare. Sul lavoro, portate a termine gli impegni col la calma che vi caratterizza e recuperate sul terreno sentimentale con la richiesta di attenzioni e tenerezza.

La giornata è abbastanza positiva specie per l'ilarità e l'umorismo col quale vi avviate a organizzare il fine settimana di ferragosto che potrebbe rivelarsi proficuo sotto il profilo sentimentale. Ai nati dal 30 di novembre al 5 dicembre non peseranno le fatiche degli ultimi giorni di lavoro.

La vita familiare risente di piccoli nervosismi e tensioni che riuscirete a superare in serata recuperando i rapporti con genitori, fratelli, sorelle, figli. Slanci sentimentali e maggiore propensione verso il partner, nonostante la vostra natura un po' schiva.

Fortuna e gioia di vivere si manifestano in forma spontanea e naturale grazie alla volta celeste illuminata positivamente da Giove, Saturno, Plutone e Nettuno. Vi accosterete alla persona amata con quel tocco sbarazzino che vi caratterizza.

Grande pienezza emotiva in questi giorni, specie se appartenete al gentil sesso. Chi è ancora al lavoro riuscirà a portare a termine i propri compiti anche con anticipo con l'estro e la praticità che contraddistingue i nati sotto questo segno.