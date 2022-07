Bosco incantato, le magie dell'Omen del Bosch in Valdisotto

“Un giorno di primavera, mentre Rob era intento ad affilare la motosega, sentì frusciare tra i rami degli alberi un leggero venticello […] al decimo colpo sferrato si accorse che quello che un tempo era un ceppo ora era diventato un simpatico fungo di legno”. Inizia così la storia cucita addosso a Rob illustrata in un piccolo opuscolo – da ritirare alla Pro Loco di Valdisotto - che fa da bussola per la caccia al tesoro e guida piccoli e grandi avventurieri alla scoperta del bosco e delle sue sculture nascoste. Sei quelle segnalate nel percorso - che andranno immortalate - tante altre sono disseminate tra alberi e rocce e saranno una sorpresa. Come una sorpresa è l’unico tavolo da picnic presente lungo il tragitto dal quale è possibile ammirare una piccola cascata. Il sentiero non è molto lungo, (3 km circa) e si può effettuare ad anello oppure ripercorrendo lo stesso tratto dell’andata. E il tesoro? Alla fine del percorso è ancora una volta Rob a svelarlo. “Impara anche tu ad ascoltare e osservare ciò che ti circonda, ma fallo soprattutto con il cuore: potrai così udire i rumori che mi hanno permesso di scoprire l’incantesimo del bosco”. Per i più piccoli poi tornando alla Pro Loco e mostrando le foto delle sculture, è prevista una piccola sorpresa.

Come arrivare

Al bosco, ritirata la mappa, si arriva in auto puntando a Monte (micro frazione di Valdisotto a 1619 m s.l.m. per 7 abitanti in totale!). Qui si lascia l’auto e inizia la passeggiata verso il bosco incantato imboccando il sentiero che va in direzione Campello – Lago di Campaccio. Dopo circa 1 km si trova un cartello con deviazione a destra (percorso Bormio 360) e da lì in poi si incominciano a trovare alcune sculture. Il percorso per arrivare al bosco è in salita, non scoraggiatevi però: possono farlo a piedi sia i bimbi (dai 4-5 anni) sia gli anziani purché un minimo allenati. In alternativa ci sono gli zaini! Per informazioni: info.valdisotto@bormio.eu – www.bormio.eu