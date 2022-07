La bellezza dell’antico e del contemporaneo illuminati insieme in un’esperienza visiva ed emotiva unica. Fino al prossimo 30 luglio otto maxi-installazioni multimediali trasformano le Grotte di Catullo, a Sirmione, in un museo open-air eccezionalmente aperto in orario serale. Una mostra-evento che stravolge i confini di spazio e tempo per rendere il visitatore assoluto protagonista

a cura di Costanza Ruggeri