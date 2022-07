In vacanza con i bambini, 8 cose da fare e vedere in Oman

Deserto e cammelli, oasi e giardini tropicali, il palazzo del Sultano e il coloratissimo suk e avventure a misura di bimbo. E’ l’Oman, meta ideale per chi viaggia con i più piccoli. Le tappe imperdibili per le famiglie

La città vecchia, a Muttrah, con il suo dedalo di viuzze e il Palazzo del Sultano è pura scoperta per i più piccoli. Oltre al coloratissimo suk, la visita alla Grande Moschea del Sultano Qaboos e ai suoi giardini è il luogo ideale per fare un salto indietro nel tempo.

La balena di Muscat

Il museo di storia naturale omanita (Oman Natural History Museum) è il posto dove comprendere la ricchezza geologica dell’Oman attraverso i suoi minerali, i fossili, le specie animali e vegetali presentate con una chiave di lettura semplice e facilmente fruibile dai bambini. Nelle grandi sale è ospitato anche lo scheletro di una balena approdata sulle coste omanite quasi 30 anni fa, e il lussureggiante giardino botanico.

Per esplorare i colorati fondali marini dell’Oman non è necessario essere esperti diver. Tutta la famiglia può imbarcarsi al porto di Sidab, adiacente alla capitale, su barche da 22 posti con il fondo in vetro da cui ammirare coralli, tartarughe e pesci variopinti lungo la barriera corallina della costa omanita. Guide esperte introducono i passeggeri alla vita sottomarina e all’importanza della barriera corallina per l’ecosistema, per un tour di 3 ore a pelo d’acqua allo stesso tempo divertente ed educativo. Per info: Sidab Sea Side Tours, tel +968 9965 5783

Dormire a Muscat: Al Waha, Shangri-La Barr Al Jissah

Sulle coste del Mar Arabico, il resort Shangri-La sorge nel cuore della baia privata di Barr Al Jissah, lunga 500 metri e si compone di tre diverse strutture che si ispirano alla tradizione architettonica araba: Al Husn, Al Bandar e Al Waha. Quest’ultimo è pensato per le famiglie: il Cool Zone kids club ha piscina e area giochi e spesso organizza attività come tornei e caccia al tesoro, ma anche corsi di henne e artigianato tradizionale arabo presso il centro culturale Omani Heritage village, dove è possibile interagire con cammelli e cavalli nella migliore tradizione omanita. I più grandi possono praticare attività adrenaliniche presso l’Adventure Zone o, se amanti del relax, lasciarsi trasportare dal Lazy River un fiume navigabile in canotto che si snoda lungo tutto il resort.