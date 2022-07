In vacanza con i bambini, 10 cose da fare e vedere a Trieste

Bambini alla scoperta delle città italiane. Oggi vi portiamo a Trieste dove ci sono almeno dieci attrazioni imperdibili tra natura, scienza e cultura. Dal Scienze Centre Immaginario Scientifico al Biodiversitario marino e ancora, la Riserva naturale Miramare fino al castello di Carlotta e Massimiliano, senza dimenticare la grotta più grande d'Europa, il museo orientale e il Teatro Romano. Buon viaggio! ascolta articolo Condividi

Il respiro internazionale, l’ambiente multiculturale, il suo gusto un po' retrò. Trieste è una città in cui si intrecciano almeno tre culture: latina, slava e tedesca. Ed è una delle città meta perfetta per i bambini. Sono almeno dieci i luoghi imperdibili da visitare con i più piccoli. Ecco quali sono: Science Centre Immaginario Scientifico Lo Science Centre Immaginario Scientifico (IS) è un museo della scienza interattivo e multimediale. L'idea nasce nel 1985 durante la fase preparatoria della sezione dedicata alla scienza della mostra "Trouver Trieste" alla Villette di Parigi nel maggio 1986, l'Imaginaire Scientifique presentava la ricerca svolta nei vari istituti scientifici triestini. Dopo varie tappe la mostra riapproda a Trieste nel 1988 e diventa primo nucleo di un museo scientifico interattivo in Italia. Nelle sale del museo gli oggetti si possono manipolare per avvicinarsi ai fenomeni naturali e scoprire le leggi fisiche che li governano, gli allestimenti sono interattivi e musiche suggestive danno vita a un'originale fusione tra contenuto scientifico e coinvolgimento emotivo. Affascinante il planetario, la simulazione di albe e tramonti, le costellazioni e il movimento apparente delle stelle durante la notte e le stagioni aiutano i bambini a capire le meraviglie dei moti astrali. Il museo è articolato in tre sezioni principali: Trieste e la Scienza, dove si illustra in modo partecipativo la ricerca che nasce e si sviluppa negli istituti di eccellenza del territorio; Fenomena, sezione dove trovano spazio gli "exhibit hands-on", per sperimentare con la scienza di base; Innova, dove si esplorano le tecnologie più avanzate della ricerca applicata. A queste si affiancano due sezioni speciali: Imaginaire Scientifique, spazio immersivo in cui fare un viaggio nelle più suggestive immagini della scienza, e il Planetario, in cui possono fare affascinanti visite alla volta celeste. Dall'ottobre 2020 l'Immaginario Scientifico di Trieste si trova al Magazzino 26 del Porto Vecchio.

Riserva Naturale Miramare La Riserva Naturale Marina di Miramare, nel golfo di Trieste, si estende attorno al promontorio di Miramar dove si trova il castello e il parco omonimo. Nata nel 1973, è stata istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente nel 1986 diventando, così, il primo parco marino in Italia. Trenta ettari di mare a regime di tutela integrale circondati da 90 ettari dove vige il divieto di pesca professionale e dove vive indisturbata una ricchissima biodiversità. La gestione della Riserva è affidata da sempre al WWF Italia, che cura l'apertura tutto l'anno del BioMa, il museo immersivo dedicato interamente alla biodiversità marina, le attività educative con le scuole di ogni ordine e grado, e le attività divulgative estive in mare adatte a tutti, come il sea watching, lo snorkeling guidato da guide esperte per osservare e scoprire la meravigliosa vita sommersa di Miramare. L'area e tutto il golfo di Trieste è l'habitat pure di tartarughe marine e di cetacei che di tanto in tanto fanno capolino e, sei sarai fortunato, potrai vederli saltellare qui e là!

Biodiversitario Marino Il BIOdiversitario MArino (BioMa), Museo immersivo dell'Area Marina Protetta di Miramare, è ospitato presso le ex Scuderie di Miramare. Il BioMa accompagna il visitatore alla scoperta della biodiversità marina di Miramare e del Golfo di Trieste, offrendo al visitatore un'"immersione", facile e fruibile in tutte le stagioni, nell'intera varietà di ambienti della Riserva, con un percorso dalla superficie del mare alle sue profondità, dai macro ai micro organismi animali e vegetali. Ricostruzioni della scogliera sommersa, sezioni di sedimento sabbioso e fangoso con i loro abitanti, diorami di praterie marine, pesci luna, tursiopi e altri animali pelagici a grandezza naturale, video immersivi e rappresentazioni 3D, meduse fluttuanti, colorati nudibranchi, docce acustiche per ascoltare i suoni del mare, un tunnel del mare di notte con lo spettacolare fenomeno della bioluminescenza, uno speciale acquario touch tank con organismi bentonici: tutto è pensato per avvicinare visitatori di ogni età alla conoscenza della biodiversità marina. Salendo le scale che portano al primo piano, un terribile vortice di plastica introdurrà il tema degli impatti umani sull'ambiente marino che verrà affrontato negli spazi del piano superiore. I 300 metri di quadrati di superficie non ospitano solo la parte espositiva ma anche uno spazioso laboratorio didattico attrezzato, una saletta multimediale e uno spazio pensato per i più piccoli, ad uso biblioteca ma anche per workshop e laboratori creativi, che potranno essere realizzati e promossi anche in collaborazione con altre realtà della città e del territorio.

Castello di Miramare Per chi ama la storia non si può non vedere il Castello di Miramare, un luogo dove il mito e la storia raccontano una favola, quella della principessa Carlotta e del principe Imperiale Massimiliano. Un luogo da fiaba, con un castello, un parco ed un mare meraviglioso. Leggi qui la storia di Carlotta e Masimiliano.

Castello di San Giusto A Trieste i castelli sono due: l’altro è il castello di Trieste, quello che domina il Colle di San Giusto. La Casa del Capitano e la ricca armeria sono luoghi di interesse per i giovani viaggiatori che troveranno anche un ampio cortile dove poter correre in sicurezza. Dall'alto dei bastioni poi è possibile godere di uno tra i panorami migliori sull'intera città di Trieste. Accanto al Castello c'è la Cattedrale di San Giusto (dedicata al partono della città) costruita sulle fondamenta, ancora visibili, di un'antica costruzione romana. L'edificio è un vero scrigno di tesori d'arte e archeologia. Leggi qui la storia di San Giusto. Teatro Romano Scendendo per i viottoli verso il centro della città, si arriva all'emiciclo del Teatro Romano. A pochi passi c'è Piazza Unità d'Italia, una tappa d'obbligo! Si tratta della piazza più grande d'Europa che si affaccia sul mare! Lì i bambini possono divertirsi liberi e senza pericoli mentre i genitori si riposano ai tavolini dei caffè storici ammirando i palazzi bellissimi che si affacciano sulla piazza. Faro della Vittoria Trieste è città di mare e quindi, una luce per guidare i naviganti, non può mancare: il Faro della Vittoria dal 1927 domina la città e ricorda i caduti in mare della Prima Guerra Mondiale.