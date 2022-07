Borscht, il piatto tipico ucraino è patrimonio umanità Unesco

Il piatto tipico ucraino a base di barbabietole e panna acida, è nella lista degli elementi considerati patrimonio dell'Umanità. Grazie ad una procedura d'urgenza applicata dall'Unesco per la prima volta. " Data la situazione contigente del conflitto, non si poteva attendere" fa sapere il Comitato straordinario

Procedura d’urgenza

E’ la prima volta che il Comitato si riunisce in seduta straordinaria per decidere sulla candidatura del Borscht nella lista dei patrimoni mondiali. “Data la situazione contingente del conflitto, non si poteva attendere" fa sapere l’Unesco. L'approvazione è stata all'unanimità, nessuna obiezione e nessuna modifica. Parere unanime legato al fatto che "la pratica e la tradizione delle conoscenze legate alla realizzazione del piatto rischiano di disperdersi per via del perdurare del conflitto".