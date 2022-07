Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 luglio segno per segno

Giove e Marte vi inviano delle benedizioni importanti oggi. Il vostro calore umano e la vostra simpatia conquistano una persona se nati dal 25 marzo al 2 aprile. Non vi fate prendere da scrupoli se siete invasi dal demone dello shopping!

Giornata con qualche piccola contrarietà e Luna imbronciata. Per fortuna Plutone è dalla vostra parte. Sole carica molto la vostra vita erotica se siete single, Venere vi dà invece sensibilità nella vita di coppia. Volete risparmiare un po’ ma oggi non ci riuscirete molto.

Giove, Luna e Marte sono tutti in angolo benefico. Nettuno vi guarda imbronciato e spegne un po’ le vostre armi dell’eros se nati dal 14 al 17 giugno. Mercurio vi consente di trovare il contatto giusto per portare a termine un’entusiasmante iniziativa.

Sole vi infonde un’intuizione quasi magica. Marte è ancora dissonante però in amore se siete nati dal 16 al 19 luglio. I componenti della vostra famiglia spendono troppo? Fatelo notare, anche se con garbo.

Saturno è dissonante ma vi spunta solo un po’ le armi. Urano può rendervi polemici con la persona che amate se nati dal 5 al 10 agosto mentre Mercurio, se siete single, sarà l’artefice di un importante incontro. Urano è contrario alle questioni di denaro quindi non spendete troppo.

Sole è in ottimo aspetto e vi dà senso dell’umorismo. Plutone vi aiuta nel rapporto d’amore se festeggiate gli anni dal 17 al 20 settembre. I vostri figli spendono troppo? Cercate di imporvi.

Venere è in angolo benefico e vi regala intuizioni straordinarie sulle persone. Vi lasciate trascinare dalla vostra dolce metà in un clima di interessi culturali e complicità se nati nella prima decade. Sappiate essere temperanti nelle spese.

Sole, Nettuno e Plutone vi sorridono specie se nati nella seconda decade. Plutone e Nettuno in particolare vi stimolano a un maggiore interesse per la parte romantica del rapporto di coppia. Siete bravissimi amministratori di denaro a lavoro!

Marte, Giove e Luna sono tutti in ottimo aspetto, così come Saturno per i nati nella seconda decade. Marte e Mercurio vi rendono un po’ irrequieti in amore, mentre a lavoro saprete gestire le spese in maniera disinvolta.

Nettuno vi guida se nati nella terza decade. In questo momento della relazione vi concentrate meno sui bollenti spiriti e più sulle coccole e la dolcezza grazie a Nettuno. Plutone vi sorregge anche se spendete più del previsto!

Luna illumina il vostro cammino anche se siete un po’ stanchi e demotivati in fase amorosa attualmente. A lavoro Luna e Urano vi possono rendere distratti ma non irrazionali.

Nettuno vi sostiene se festeggiate gli anni dal 13 al 17 marzo. Sole vi garantisce un tono vitale piuttosto alto e prontezza di spirito. Mercurio è contrario oggi in amore e dovrete cercare di allontanare alcune nubi. Se nati nella terza decade arriveranno soddisfazioni in campo professionale.