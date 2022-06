Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 giugno.

Mercurio vi fa realizzare nuovi contatti con nuove realtà, anche se Sole sarà un po’ imbronciato in ambito familiare. Se siete single Cupido sta per scagliare alcune delle sue micidiali frecce. A lavoro imparerete che il silenzio è d’oro, in alcuni casi.

Venere, Plutone, Urano, Nettuno e Giove sono tutti in ottimo aspetto, così come anche Sole. Luna e Venere sono armoniche in amore e vi regalano una grande armonia. Saturno vi tiene un po’ sotto pressione a lavoro se nati nella terza decade.

Nettuno vi guarda un po’ imbronciato ma è un fatto temporaneo. Luna vi chiede di dare più spazio al vostro cuore se nati dal 18 al 21 giugno. A lavoro Mercurio porterà importanti risultati professionali.

Luna, Sole, Nettuno e Urano sono tutti molto favorevoli e vi danno serenità emotiva e familiare. Se nati dal 30 giugno al 7 luglio sperimenterete una tranquillità assoluta nella relazione di coppia. Un po’ negativo Plutone invece per chi è nato dal 14 al 19 luglio. Tenete debitamente a distanza un collega antipatico in ufficio.

Saturno è ancora ostile per famiglia, lavoro e casa. In amore Mercurio vi farà scoprire una persona speciale se nati dal 3 al 10 agosto. C’è da risolvere una questione tecnica a lavoro, sarete bravissimi in tal senso.

Luna vi dona fascino e salute, Sole e Urano un tocco di protagonismo, Plutone tante energie. Sole, Luna, Urano e Plutone vi illuminano il cammino amoroso con alchimia e romanticismo. A lavoro dimostrate sempre di essere seri e responsabili.

Momenti di relax e quiete per il prossimo weekend, per ora Luna vi suggerisce di curare i legami familiare. Una nuova conoscenza vi ha aperto il cuore e Mercurio vi sostiene se nati nella seconda decade. Pianificate meglio i vostri piani futuri in ufficio.

Saturno e Urano sono dissonanti e vi portano un po’ di stanchezza se nati in seconda e terza decade. Nettuno vi favorisce costantemente in amore se nati nella terza decade mentre Plutone e Luna favoriranno a lavoro i nati di prima e terza decade.

Mercurio vi segnala alcune necessità familiare da sottolineare. Saturno e Marte sono invece vostri alleati in amore, mentre a lavoro Marte vi renderà letteralmente supersonici!

Plutone vi dà serenità emotiva e capacità di armonizzare l’ambiente familiare. Urano e Nettuno vi daranno mobilità fisica e mentale, mentre in amore mostrerete un grande lato affettivo se nati nella terza decade. Saturno, Urano e Plutone sono tutti favorevoli in ufficio.

Saturno vi suggerisce senso del dovere e di responsabilità se nati nella terza decade. Venere e Mercurio vi rallegrano molto e regalano tante avventure ai single. Se nati dal 21 al 26 gennaio una persona in campo lavorativo vi farà un po’ penare con il suo comportamento.

Nettuno è armonico e vi facilita la giornata se nati nella terza decade. Intesa serena con la vostra dolce metà se nati nella prima decade. Se festeggiate gli anni tra il 5 e il 12 marzo Mercurio sarà un po’ dissonante nelle scelte in ambito lavorativo.