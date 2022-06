Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 giugno segno per segno

Siete un po’ stanchi e annoiati anche perché Luna oggi è un po’ dissonante. Sole può darvi qualche scatto immotivato in amore quindi cercate di smussare i vostri atteggiamenti. Saturno mette un po’ ordine a lavoro dopo qualche incomprensione con i colleghi se nati nella terza decade.

Luna vi gratifica e vi dispone doni di buona sorte per oggi, anche se Saturno è un po’ negativo se nati nella terza decade. Fase di grande fusione sentimentale e affettiva oggi con il vostro partner, mentre a lavoro brillerete per il vostro apporto.

Avete uno stato di salute ottimale anche se Nettuno è contrario. Siate disponibili e attenti nella fase della relazione attuale grazie a Venere. Se nati dal 9 al 16 giugno Mercurio è costantemente al vostro fianco in ufficio.

Nubi passeggere ma Luna le spazzerà via velocemente, così come Venere e Sole. Non sempre la vostra dolce metà si rivela ricca di sensibilità: ragionate su questo aspetto. In ufficio oggi usate la razionalità.

Urano e Saturno portano lievi turbolenze ma per il resto i pianeti tifano per voi, in particolare Mercurio. La fiamma della passione divampa in amore per i nati nella prima decade grazie a Luna. I nati nella seconda decade dovranno invece affrontare Urano contrario a lavoro.

Luna oggi vi sorride e porta equilibrio e pazienza. Fedeltà, rispetto e trasparenza sono tutte le qualità che in amore vi arrivano dalla vostra dolce metà. Se svolgete una professione artistica Plutone vi favorirà se nati dal 13 al 19 settembre.

Mercurio e Luna vi danno la possibilità di risolvere qualche lieve contrattempo familiare. Saprete anche ascoltare attentamente la vostra dolce metà dopo alcuni dissapori recenti, con Mercurio e Saturno benevoli. Luna e Plutone vi guardano un po’ imbronciati a lavoro se nati in terza decade.

Luna vi stimola a dare di più oggi, così come Nettuno e Sole. Forma fisica buona e ambizioni notevoli date da Luna e Urano. Siete in una fase frizzante in amore con exploit erotici molto importanti. A lavoro potrete guadagnare successi strepitosi.

Plutone innalza la vostra forza decisionale e la volontà di cambiamento. Forma fisica buona ma occhio ai piaceri della tavola perché Venere è sfavorevole ai nati dal 23 al 26 novembre. Qualche complicazione pratica (ma di poco rilievo) in amore, a lavoro il vostro piglio direttivo vi rende autoritari.

Urano vi dà una giornata vivace e stimolante, anche se Luna è dissonante per chi è nato dal 2 al 7 gennaio. Attrazione fisica alle stelle oggi grazie a Nettuno e Urano per i nati di seconda e terza decade. Nettuno vi permette oggi di aiutare alcuni colleghi di lavoro in difficoltà.

Venere vi rende prudenti e riflessivi oggi. Urano è un po’ dissonante in amore: serviranno tatto e dedizione con la vostra dolce metà. Se lavorate nell’ambito della comunicazione la vostra sicurezza si manifesterà nel caso in cui siate nati nella seconda decade.

Urano vi apre a una giornata produttiva. Forma fisica discreta ma Venere è dissonante quindi occhio alle performance sportive. Siete ottimi nella parte passionale ma lasciate un po’ a desiderare in quella emotiva e sentimentale. A lavoro i colleghi vi danno grande ammirazione e affetto.