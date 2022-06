Oroscopo del 21 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Solstizio d’estate accompagnato da un cielo radioso grazie a Mercurio e Sole, che lodano la vostra forma fisica e le iniziative mondane se nati nella prima decade. Giove è in angolo armonico in amore se nati a marzo mentre a lavoro Marte sarà al vostro fianco.

Sole e Nettuno sono molto congeniali e danno compostezza, prudenza e gentilezza. Plutone vi dona una fortunata combinazione di fascino erotico e audacia in amore. A lavoro Venere, Mercurio e Nettuno vi danno un grande apporto.

Mercurio vi rende affascinanti e mondani. Venere rimescola le carte sentimentalmente parlando se siete ancora single, mentre a lavoro ancora Mercurio vi farà giungere spediti alle mete prefissate.

Plutone vi provoca contrasti se nati nella terza decade. Il vostro cuore merita di essere ascoltato, non mettetelo in stand-by proprio ora, specie se siete single. In ufficio aria un po’ scocciata ma vi riprenderete.

Alti e bassi oggi per via di Urano dissonante se nati nella seconda decade. Mercurio è molto prudente in amore e non vi farà sbagliare certe tempistiche. Saturno potrebbe rendervi un po’ distratti a lavoro oggi.

Pacatezza e sobrietà oggi donate da Sole. Venere vi rallegra la vita sentimentale se nati dal 14 al 19 settembre. Se siete lavoratori indipendenti dimostrerete di essere i primi della classe.

Mercurio vi darà preziose qualità di ascolto oggi. Grande sintonia con la persona amata se nati nella seconda decade, mentre a lavoro dovrete fare molto affidamento sulle vostre virtù diplomatiche oggi.

Plutone, Sole e Nettuno migliorano la vostra energia fisica e mentale. Nettuno in particolare vi apre a esperienze sentimentali molto gradevoli, mentre Plutone vi dona una velocità di esecuzione straordinaria a lavoro se nati nella terza decade.

Luna vi assistenza nel quotidiano in questioni di ordine pratico e attivo. Non esagerate con i piaceri gastronomici perché Nettuno è negativo se nati dal 23 al 30 novembre. Se siete in coppia comincerete a condividere tutto insieme, mentre a lavoro Marte vi fa sembrare infaticabili.

Sole è un po’ disarmonico e può rendervi disattenti ma Plutone, Venere, Urano e Nettuno sono vostri amici. Pacatezza e volontà di venirsi incontro saranno le basi della vostra relazione grazie a Urano. A lavoro mostrate un’efficienza incredibile se nati a gennaio.

Se nati dal 22 al 30 gennaio avrete ampie possibilità di divertimento oggi, con una forma fisica discreta. Urano è un po’ negativo in amore se siete single e nati dal 5 al 9 febbraio. Il maneggio di denaro vi torna utile in svariate situazioni.

Luna è felice ed energica per voi, così come Sole e Urano. Non trascurate il vostro ex che aveva toccato le corde della vostra emotività: dategli un’altra chance! Luna vi aiuta a risolvere una questione lavorativa impellente.