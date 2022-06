Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 giugno segno per segno

Luna è molto congeniale ai nati dal 4 al 10 aprile. Sole è molto amico per quanto riguarda l’aspetto relazionale se nati ad aprile mentre Saturno vi consente di arrivare a posizioni lavorative di primo piano grazie alla razionalità.

Qualche contrarietà oggi ma niente di grave, anche perché Luna è in aspetto armonico così come Plutone, Nettuno e Venere. In particolare quest’ultima vi favorisce palesemente in amore, mentre a lavoro raccogliete le sfide che vi vengono lanciate se nati nella prima decade.

Marte, Giove e Sole ma anche Saturno e Urano sono tutti positivi oggi. Nettuno vi rema però contro in amore se nati nella terza decade, anche se non si tratta di nulla di grave. Non vi lasciate tentare da un investimento che si rivelerà essere un bluff.

Giove e Marte sono disarmonici ma Luna, Venere, Mercurio, Sole, Urano e Nettuno sono invece tutti dalla vostra parte. Venere e Nettuno vi consentono di ottenere clamorosi successi amorosi oggi se nati in seconda e terza decade. Luna e Venere vi daranno invece grande componente artistica a lavoro.

Giornata gaia ed esplosiva se nati nella seconda decade. Se siete invece nati dal 23 al 29 luglio un’aria di novità aleggia su di voi a livello sentimentale. A lavoro invece sarete favoriti da Giove.

Urano vi illumina il cammino in tutte le direzioni, anche se Nettuno e Sole sono dissonanti in ambito familiare. L’amore per voi è soprattutto stabilità affettiva e cercate quindi una sintonia mentale totale con il partner. Plutone vi offre la grinta giusta per la giornata lavorativa.

Pianeti abbastanza congeniali, in particolare Saturno che vi dona freschezza e simpatia. Marte è dissonante e potrebbe non farvi sintonizzare pienamente con la vostra dolce metà. Saturno e Sole vi fanno volare alti professionalmente.

Fase di miglioramento per voi, con Nettuno che vi bacia di romanticismo e vi favorirà in amore se nati dal 9 al 14 novembre. Luna vi mette il turbo a lavoro allontanando alcuni pettegolezzi sul vostro impegno.

Giornata abbastanza positiva grazie a Saturno e Plutone. Sole vi osteggia un po’ in amore se nati nella seconda decade ma i successi per single saranno enormi. Saturno vi spiana la strada anche a livello professionale.

Marte vi ostacola oggi così come Giove, specie se nati dal 24 al 30 dicembre. Luna e Venere vi baciano oggi con ardore, producendo favori a livello sentimentale. Risolvete a lavoro una questione burocratica con piglio duro.

Sole è molto positivo e vi sostiene con entusiasmo, dinamismo ed equilibrio. Saturno vi spalleggia in continuazione anche se in amore Urano porterà un po’ di contrattempi nel rapporto di coppia se nati dal 3 al 10 febbraio. Se nati nella prima decade affronterete il lavoro con grande calma.

Venere e Nettuno sono espansivi e metamorfici per voi se nati in seconda e terza decade. Luna e Sole però vi remano contro. Momento grandioso per l’amore con Giove, Venere, Marte e Plutone che vi favoriscono. Marte spiana i vostri passi anche a lavoro.