Yes Weekend, in Trentino Alto Adige tra mirror houses e ferrate

Sara e Gian Marco propongono un fine settimana tra Bolzano e Riva, alloggeranno in una casa a specchi, si faranno deliziare da uno chef a domicilio e tenteranno la sorte in una ferrata mozzafiato con la loro guida alpina

In questa puntata Sara vuole portare Gian Marco a scoprire delle attività diverse tra Bolzano e Trento. Le mirror houses sono la struttura ricettiva che li ospiterà, due appartamenti speculari, creati dall’architetto Peter Pichler che ha collaborato con l'archistar Zaha Hadid. Una piscina e un giardino si specchiano sulle pareti delle case. I colori scintillanti verde e azzurro saranno di sfondo allo chef a domicilio Giorgio Biasio che lavora nella provincia di Bolzano e li raggiungerà per la preparazione del pranzo. Lui appassionato di cucina preparava cene per gli amici, fino a quando proprio loro, lo hanno spinto a farlo diventare un vero e proprio lavoro. Giorgio è affiancato dalla sua fidanzata Sara, bartender che lavora in un locale in centro città a Bolzano che durante la pandemia consegnava drink pronti a domicilio. Ora anche lei lo segue nella preparazione di pranzi e cene privati.