Oroscopo del 3 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole, Mercurio e Saturno vi danno momenti fortunati e di armonia, anche in famiglia. Se nati dal 16 al 20 aprile Luna aiuterà molto i single a sfruttare le occasioni giuste. Plutone è un po’ contrario invece nella memorizzazione di dati e concetti utili per gli esami.

Stanchezza fisica oggi ma niente di grave, anche perché Saturno è effettivamente un po’ negativo se nati nella terza decade. Urano e Luna vi obbligano a essere più pacati e pazienti con la persona amata mentre Giove vi favorisce nell’informatica se nati ad aprile.

Buone prospettive e ottima forma psicofisica oggi grazie a Sole, Giove e Marte. Nettuno è un po’ contrario però per i nati nella terza decade. Se nati tra il 6 e il 9 giugno coltivate sempre più un interesse recente, mentre per gli esami Mercurio vi impone uno sforzo maggiore.

Venere vi aiuta a rendervi più amabili e disponibili oggi, mentre Nettuno e Urano vi porranno le basi per costruire una storia solida se nati tra il 6 e il 15 luglio. Venere è molto felice in fase di studio, specie per chi è impegnato nelle materie umanistiche.

Urano vi sta un po’ strapazzando se nati nella seconda decade ma Marte e Giove sono benefici per i nati nella terza. Luna vi porterà piacevoli novità dal punto di vista sentimentale se nati dal 18 al 23 agosto. Sole inoltre vi rende molto concentrati nello studio.

Plutone, Venere, Mercurio e Urano sono tutti dalla vostra parte se nati nella seconda decade. Se nati a settembre condividerete molti momenti a contatto con la natura e il benessere con la vostra dolce metà, mentre se siete nati in seconda e terza decade Plutone vi aiuterà nello studio.

Sole renderà la vostra giornata indimenticabile e, inoltre, vi darà lo sprint giusto per proporvi a chi vi piace, se nati dal 4 al 7 ottobre. Marte è un po’ dissonante per i nati nella prima decade e renderà difficoltoso lo studio delle materie scientifiche.

Plutone non vi porrà limiti oggi se nati dal 17 al 22 novembre. Urano è dissonante e non vi fa trovare in completa sintonia con la vostra dolce metà. Ottimi risultati in esami e concorsi per chi studia materie classiche.

Plutone e Saturno vi fanno impegnare in ogni vostro obiettivo di oggi. Coinvolgete la persona che amate con la vostra simpatia e il vostro fuoco grazie a Giove, mentre i nati nella terza decade potranno contare su un lucidissimo Saturno per lo studio.

Oggi avrete voglia di misurarvi con i vostri talenti, come per esempio giardinaggio, bricolage o cucina. Nettuno vi dà la capacità di entrare in sincero contatto con la persona amata se nati a gennaio. Se nati dal 9 al 12 dello stesso mese le vostre abilità organizzative saranno utili per lo studio.

Sole vi darà grande socievolezza e capacità di essere al centro delle relazioni. Sempre Sole porterà armonia tra fidanzati se siete nati a febbraio, mentre Saturno sosterrà chi deve sostenere esami o concorsi ed è nato tra 9 e 17 febbraio.

Venere oggi è positiva per chi è nato dal 7 al 12 marzo, mentre Sole è contrario per i nati nella seconda. Se siete uomini e siete nati nella prima decade avete bisogno che il vostro cuore venga ascoltato. Nello studio Nettuno e Plutone si impegnano per farvi ottenere risultati.