Colagrande: “Il falso è una delle materie prime della letteratura”

Lo scrittore è tornato in libreria con “Salvarsi a vanvera”, un romanzo ambientato nell’autunno del ’43 che ruota attorno a una storia d’invenzione. E nella nuova puntata di “Incipit” racconta: “La falsificazione è la cellula germinale di ogni narrazione”

“Salvarsi a vanvera”, l’ultimo romanzo di Paolo Colagrande, racconta la storia di Aride Mestolari e l'ideazione di un incredibile piano per salvare lui e altri ebrei dalla furia razzista. Nell’autunno del ’43, Aride decide infatti di sfruttare la scoperta di una miniera di carbone sulle rive del Rio Fogazza creando una leggenda popolare: attorno a quella miniera, si aggirerebbe una “salamandra ignifera gigante cinese” in grado di fare cose inenarrabili. Per questo, le milizie si tengono ben lontane da quella miniera, consentendo che a lavorarci siano solo ebrei e garantendo così la loro sopravvivenza.