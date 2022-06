Yes Weekend a Bergamo e Brescia tra glamping e tuk tuk

Sara e Gianmarco propongono un fine settimana tra Bergamo e Brescia: alloggeranno in un hotel fuori dal comune, all'interno della cabina di un aereo postale, visiteranno i sotterranei della città di Brescia e perlustreranno Bergamo in un tuk tuk ecosostenibile.

La puntata di Bergamo e Brescia strizza l’occhio al film in uscita Top Gun con Sara che sogna Gian Marco arrivare in moto al glamping Nature Air Suite, l’unico in Italia all’interno di un vero e proprio aereo. Un Fokker 27 degli Anni '60 inizialmente aereo postale successivamente adibito al trasporto passeggeri: ne conteneva 44. Vi daranno idee di viaggio per questo fine settimana su Bergamo e Brescia che sono state nominate "Capitale italiana della cultura 2023".